Ministro Kelvin Cruz inicia construcción multiuso Club Los Caribe en Sabana Perdida

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó este lunes el acto para iniciar la construcción del Multiuso del Club Los Caribe en Sabana Perdida, en este municipio, con una inversión de más de 25 millones de pesos.

El popular club, ubicado en la calle Gregorio Luperón, esquina Pedro Pimentel, contará con una estructura moderna que también beneficiará a la comunidad, ya que quedará al servicio de las instituciones y de los comunitarios que lo necesiten para reuniones y actos de diversa índole.

Hasta el momento, se han entregado 28 obras para igual cantidad de comunidades en la gestión del ministro Kelvin Cruz.

El ministro reiteró la sensibilidad social y deportiva del presidente Luis Abinader.

“Tenemos un presidente llamado Luis Abinader que tiene sus oídos puestos en el corazón del pueblo, que no anda escondido, que no está en salones climatizados, sino que está en los barrios, campos y comunidades trabajando. Desde que llegué al Ministerio de Deportes, me dijo: quiero que hagamos una revolución en materia de deportes en Santo Domingo Norte, Sur, Este, Oeste y el Distrito Nacional, y hoy estamos iniciando esta revolución justamente aquí en este club, del cual han salido atletas de alto nivel", expresó Cruz.

El ministro estuvo acompañado de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, y otras autoridades.

Gerónimo opinó que: "De verdad que el presidente tuvo una gran visión al designar a Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes".

También estuvieron presentes: Lucresia Santana, gobernadora provincial de Santo Domingo; junto a los diputados Patricia Núñez, Luis de León, Pastor Junior Muñoz y Alex Lara.

Los trabajos de la instalación, que puede albergar disciplinas como baloncesto y voleibol, incluirán la construcción del techado en estructura metálica, el suministro y colocación de dos soportes profesionales con sus tableros FIBA, y la instalación de una pizarra digital. También se colocarán cajuelas, parales y mallas, además de instalaciones eléctricas y un piso sintético en la zona de juego.

El pasado mes de julio, el ministro Cruz anunció que el presidente Luis Abinader dio su anuencia para el inicio de la construcción de 30 pabellones multiusos y techados en el Gran Santo Domingo. Se trata de instalaciones deportivas ubicadas en sectores populares del Distrito Nacional, así como en los municipios Santo Domingo Norte, Este, Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.