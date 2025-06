Pacers evitan eliminación y llevan al límite la Final de la NBA

Los Indiana Pacers no dejaron escapar otra oportunidad de jugar en casa el jueves por la noche.

No con una multitud ruidosa de pie casi desde el principio hasta el final, no con Reggie Miller y casi una docena de ex Pacers alentándolos y ciertamente no con el primer título de la NBA de la franquicia a solo dos victorias de distancia.

Así que los Pacers se resistieron, superaron las lesiones y finalmente jugaron a su manera. Anotaron triples, forzaron pérdidas de balón y animaron a la multitud, vestida de dorado, entre el tercer y el cuarto cuarto, mientras Indiana prolongaba su temporada con una victoria por 108-91 sobre el Oklahoma City Thunder.

El séptimo juego, en el que el ganador se lo lleva todo, se jugará el domingo por la noche en Oklahoma City.

Para los Pacers, este no era simplemente un escenario de ganar o irse a casa.

Los amargos recuerdos de haber perdido sus dos últimos partidos en casa por tres puntos cada uno en la final de la Conferencia Este de 2024 los han motivado toda la temporada, mientras el lesionado Tyrese Haliburton observaba impotente desde la banda. Boston aprovechó esa barrida de cuatro partidos para impulsar su 18.ª carrera por el título, un récord.

Y desperdiciaron una ventaja de siete puntos en los últimos 11 minutos del Juego 3, regalando la ventaja de local que robaron con el gol de la victoria de último segundo de Haliburton en el Juego 1.

Esta vez, ni siquiera estuvo cerca.

Indiana tomó el control a mediados del segundo cuarto y pasó el resto de la noche alejándose mientras un puñado de fanáticos de Oklahoma City observaban con tristeza.

Claro, una diferencia fue la capacidad de Haliburton para superar la lesión en la pantorrilla derecha que lo hizo tan ineficaz en la derrota del Juego 5 que puso a Indiana al borde de la eliminación.

Pero después de convencer a los entrenadores del equipo de que podía jugar y seguir siendo efectivo, los Pacers se recuperaron de fallar sus primeros ocho tiros para acertar 8 de los siguientes 10. Luego, como de costumbre, comenzaron las carreras.

Indiana forzó 12 pérdidas de balón en la primera mitad, superando al Thunder por 16-3 en contraataque y 19-3 en puntos desde la banca, mientras que con 11-0 y 6-0 anotaban para ampliar la ventaja a 64-42 al descanso. Defensivamente, fueron aún mejores en la segunda mitad.

Aunque no forzaron tantas pérdidas de balón, mantuvieron al Thunder sin anotar durante más de cinco minutos mientras forzaban siete fallos consecutivos para comenzar el tercer cuarto, provocando un frenesí en la multitud mientras alcanzaban una ventaja de 70-42.

Miller agitaba los brazos en el aire con una camiseta de Jalen Rose. Metta World Peace ondeaba una toalla y Lance Stephenson apretaba los puños repetidamente. Incluso John Haliburton, el padre de Tyrese, atesoró el momento.

Pero terminar la temporada en casa con una victoria es solo el principio. Ahora deben jugar como visitantes y repetir lo que acaban de hacer si quieren lograr su objetivo final: ganar un título.