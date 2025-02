Padre de Doncic opina sobre su salida de Dallas: "Luka no se mereció esto"

Sasa Doncic, padre de la estrella eslovena Luka Doncic, criticó a los Dallas Mavericks por comportarse de forma hipócrita y poco transparente en el traspaso de su hijo a Los Angeles Lakers.

"Creo que Luka no se mereció esto. Sé que se sacrificó mucho, sé que tenía mucho respeto por el club y por la ciudad de Dallas. Ayudaba a los niños, no tenía problemas en visitar hospitales y orfanatos, hacía obras de caridad", declaró Sasa Doncic, exjugador de baloncesto, a la televisión eslovena TVSlo.

Sasa Doncic, que tiene una relación muy estrecha con su hijo, criticó el "secretismo" de la operación y la "hipocresía por parte de algunas personas".

Los medios eslovenos coinciden en que la crítica iba dirigida a Nico Harrison, mánager general de los Dallas Mavericks y el hombre detrás de la polémica y espectacular operación que ha llevado a Luka Doncic a los Lakers.

Para el padre de Doncic, las críticas sobre la condición física de su hijo son sólo excusas para justificar la venta.

"Un individuo dijo el año pasado que no estaba bien preparado, pero jugó unos 100 partidos promediando 40 minutos y con dos o tres jugadores rivales siempre encima. Que después de semejante esfuerzo se digan estas cosas sobre él me parece muy injusto", subrayó.

"Lo traspasaste, puedes defender tu decisión, pero no busques excusas o coartadas. Si no estaba preparado, entonces no sé cómo habría jugado si lo estuviera. ¿Eso significa que habría promediado 60 puntos? ¿30 asistencias y 22 rebotes? No lo entiendo", argumentó.

Doncic, uno de los jugadores más talentosos de la NBA, promedió el año pasado 33,9 puntos, 9,2 rebotes y 9,8 asistencias por partido, liderando la competición en anotación, y terminó tercero en la votación para el MVP.

Los Mavericks aprobaron el traspaso de Luka Doncic en parte debido a la extensión de su contrato por 345 millones de dólares por cinco años, a la que podría aspirar este verano.

Según Harrison, la decisión les permitió adelantarse a un verano complicado, ya que el jugador también estaba a un año de poder desvincularse del equipo.