Los Rangers detienen a los Cachorros y al dominicano Edward Cabrera

Josh Jung y Justin Foscue conectaron jonrones, Alejandro Osuna conectó un par de sencillos impulsores y los Texas Rangers vencieron a los Cubs 6-0 la noche del sábado, poniendo fin a la segunda racha de 10 victorias consecutivas de Chicago esta temporada.

Jung, que terminó con tres hits, abrió la segunda entrada con un jonrón para romper una racha de 0 de 13 desde una racha de 13 partidos consecutivos con hits. El primer jonrón de Foscue en la carrera al inicio de la quinta entrada puso el marcador 5-0 para los Rangers, que habían perdido cinco de seis partidos.

Jalen Beeks (2-1) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó tras relevar a Jack Leiter, el abridor de Texas que tuvo que enfrentarse a nueve corredores y lanzó 97 lanzamientos en 4 2/3 entradas sin permitir carreras. Cole Winn y Gavin Collyer siguieron a Beeks para cerrar el partido de cuatro hits y el cuarto juego sin permitir carreras de los Rangers este año.

Edward Cabrera (3-1) permitió cinco carreras en cinco entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

Chicago (27-13) se quedó sin anotar por cuarta vez tras ganar 20 de sus 23 partidos anteriores, con esas rachas de 10 partidos acompañadas de una racha de tres triunfos.

Fue la primera vez desde 1935 que los Cubs lograron múltiples rachas de 10 victorias consecutivas en la misma temporada.

Chicago (27-13) se quedó sin anotar por cuarta vez tras ganar 20 de sus 23 partidos anteriores, con esas rachas de 10 partidos acompañadas de una racha de tres triunfos. Fue la primera vez desde 1935 que los Cubs lograron múltiples rachas de 10 victorias consecutivas en la misma temporada.