¿Cuáles han sido los arranques más interesantes de dominicanos en MLB durante 2026?

Un mes y varios días han pasado desde el inicio de la temporada 2026 de Grandes Ligas y el tiempo transcurrido invita a observar a los dominicanos que tienen, hasta ahora, los arranques más interesantes del calendario.

La lista presenta cinco nombres: José Soriano, Oneil Cruz, Elly de la Cruz, Junior Caminero y Randy Vásquez.

El desglose debe comenzar por el mejor y ese es Soriano.

Después de siete aperturas, el abridor derecho de los Angelinos ha mostrado capacidades para sentarse en la mesa de los mejores lanzadores de Las Mayores.

Su trabajo presenta 42 entradas y dos tercios donde ha ponchado a 49 bateadores. Además, su porcentaje de ponches se encuentra en un 30 % (el promedio de la liga es de un 22 %).

Por cierto, postea una efectividad de 0.84, la oposición le batea .164 y solamente ha permitido cuatro carreras limpias.

Oneil Cruz realiza una labor totalmente diferente a la de Soriano, eso porque aprovecha las equivocaciones de los lanzadores y suele conectar las pelotas con contundencia hacia diferentes partes de los parques de la liga y brindarle carreras a su equipo, Piratas de Pittsburgh.

No es para menos, su porcentaje de HardHit es de 62.0 % y tuvo la oportunidad de conectar un batazo de 119.0 millas por hora, el más rápido del año.

Otro de los atractivos de Cruz es su combinación de poder y velocidad. Actualmente cuenta con 9 jonrones, 23 anotadas, 26 remolcadas y 10 bases robadas.

El próximo es Elly de la Cruz, un campocorto proveniente de Sabana Grande de Boya (municipio ubicado en la provincia de Monte Plata) que fue el primer dominicano en alcanzar la cifra de 10 cuadrangulares en 2026.

Cinco de esos diez vuela cercas han sido contra derechos, lo que significa que la “Cocoa” empató la marca que estableció en 2025 frente a lanzadores de ese tipo.

El parador en corto de los Rojos de Cincinnati es líder entre los de su posición en slugging de bateo (.547), bases robadas (8), anotadas (26) y jonrones.

El número 44 también ha presentado un promedio de carreras ponderadas (wRC+) de 141, eso significa que ha creado un 41 % más carreras que un bateador promedio de la liga.

Junior Caminero es el siguiente.

En los últimos 15 juegos, el tercera base de los Rayos de Tampa Bay ha conseguido 17 hits, entre ellos 7 jonrones, 12 carreras impulsadas y un OPS de .956. En total ha disparado 9 hits de cuatro bases y presenta un promedio de bateo de .258.

El año pasado conectó 45… veremos qué puede llegar a pasar en 2026.

El último de la lista es Randy Vásquez, pitcher derecho de los Padres de San Diego que ha tenido un arranque interesante. En seis salidas ha logrado conseguir un Fildeo Independiente de la Defensa (FIP) de 3.44, un WHIP de 1.15 y 34 ponches.