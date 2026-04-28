Yamilet Peña: ¿Una despedida a lo grande?

Las graderías del Pabellón de Gimnasia marcaron la ilusión y el flechazo de una carrera que hoy está en camino a convertirla en la primera inmortal de esa disciplina.

Los Panam del 2003 fue el escenario para que Yamilet Peña quedara enamorada para en algún momento de su vida vestir los colores patrios, hoy 23 años después espera despedirse a lo grande en los Juegos Centroamericanos para dejar culminada una brillante carrera.

Era una novata con escaso tiempo en la gimnasia, con sueños e ilusiones, cuando desde un asiento en las gradas, quedó deslumbrada en las competencias de esta disciplina efectuadas en el marco del evento más icónico que registra la historia deportiva en Dominicana.

Hoy, propietaria de una carrera en que exhibe medallas en campeonatos mundiales, Oro y plata en Juegos Centroamericanos, varias preseas doradas en campeonatos Panamericanos, Yamilet espera a sus 34 años decir un adiós y lo más trascendente buscará hacerlo desde el pódium.

Y según ella afirma si es escuchando el Himno Nacional será mucho mejor y más emocionante, pues esto hará sellar con letras doradas una carrera tan productiva que ira directo a la inmortalidad de la fama.

“Me quiero brindar esta última oportunidad de despedirme en grande en los Juegos Centroamericanos, es hasta ahora lo único que me motiva a seguir compitiendo”, expresó Yla laureada al Listín Diario sobre lo que será su competición final. “No puedo pedir menos, yo he estado en tres ocasiones en el pódium antes y una más sería lo más genial”, sostiene.

Yamilet Peña dirá adios a una carrera que se ha extendido por más de dos decadas.Fuente externa

Como comenzó todo

“Mas cuando mi gran amor por la gimnasia comenzó en los Panamericanos del 2003, wao, wao yo quiero estar ahí recuerda que se dijo así misma cuando era una adolescente de solo 8 años”, señala Peña, quien para entonces fue testigo por primera vez de una competencia a un muy alto nivel.

Tres años después asistió a su primeros Centroamericanos, pero admite que fue una especie de “relleno”, pues para entonces no contaba con ningún tipo de posibilidades de obtener medallas.

Con unos tres años ausente de la plataforma, la tres veces medallista Centroamericana, retornó a los entrenamientos desde el pasado septiembre, admite que al principio le fue fuerte y complicado, “Esto sería imposible”, se dijo.

Sin embargo, con el transcurrir de los meses ya se ha aclimatado a la forma en que por muchos años quedó ranqueada entre las mejores de América.

La falta de competencia, unido a un embarazo en que alumbró a su retoño Austin le hicieron ganar unas 15 libras, pero ya las facultades están más que óptimas.

Ha permanecido entrenando con Amauris Holguín, el mismo que por años ha tenido bajo su custodia a Audrys Nin, quien al igual que Yamilet lleva una carrera para ser un inmortal del Pabellón de la Fama.

Con su especialidad del Salto al Caballo, Yamilet espera agregar una chapa más a su brillante historial.

Que seguirá después

Tras ponerle fin a su carrera, la medallista anhela convertirse en la entrenadora de la selecciones nacionales deel país, imitar a las grandes potencias, como forman y entrenan a los jovencitos, principalmente a las niñas.

“Con esto buscaríamos que la gimnasia eleve su nivel en América”, sostiene.

“Me encantaría entrenarlas y educarlas, formar un equipo de trabajo que trabaje conmigo, sería un gran aporte que le daría no solo a las atletas y la Federación, sino al país”, agregó.

Por ejemplo integrar y desarrollar un buen grupo para que Dominicana clasifigue a unos Panamericanos por equipo, tanto en masculino como femenino”, ese es uno de los sueños. “Me encantaría que la Federación me conceda esa oportunidad, no ha sucedido, pero ya tienen conocimientos”, agrega

Ver crecer a OGA

También anhelaría crecer en el comité ejecutivo de la entidad, continuar aportando. Y lo más trascendente provocar que su escuela Olympic Gymnastic Academy (OGA) continúe su crecimiento.

“Mudarnos a un espacio mucho más grande y confortable”,. Señaló sobre su proyecto, que en la actualidad cuenta con 250 niñas.

Yamilet ha visto cumplir todos sus sueños , aunque le resta uno más y espera conseguirlo a partir del próximo 24 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.