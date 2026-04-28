Jalen Brunson sobresale con 39 puntos en la victoria de los Knicks sobre los Hawks

Jalen Brunson anotó 39 puntos, casi extendiendo su propio récord de franquicia de 40 puntos en partidos de playoffs, y los New York Knicks derrotaron a los Atlanta Hawks 126-97 el martes por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en la serie de primera ronda de los playoffs.

Con su segunda victoria consecutiva por amplio margen, los Knicks se posicionaron para ganar la serie el jueves por la noche en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en el séptimo partido si la necesitaran, y cada vez es más difícil imaginar por qué deberían hacerlo.

Los Hawks tomaron la delantera 2-1 en la serie con victorias por un punto en los juegos 2 y 3, pero desde entonces se ha producido una brecha considerable entre los equipos. Los Knicks llegaron a tener una ventaja de 24 puntos en su camino a una victoria de 114-98 en el juego 4 en Atlanta y de 32 el martes, cuando la ventaja nunca bajó de los dos dígitos en la segunda mitad.

Brunson ya había logrado ocho partidos de 40 puntos en sus primeras tres postemporadas con los Knicks. Ni siquiera había superado los 30 puntos en esta serie hasta que anotó 17 puntos en el último cuarto para evitar que Atlanta tuviera alguna posibilidad de remontar.

OG Anunoby aportó 17 puntos y 10 rebotes para los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias. Los Knicks necesitan una victoria más para alcanzar la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, lo que prolongaría su racha más larga desde que avanzaron nueve veces seguidas entre 1991-92 y 1999-2000.

Jalen Johnson anotó 18 puntos, capturó 10 rebotes y repartió seis asistencias para los Hawks. Dyson Daniels anotó 17, pero CJ McCollum, el artífice de las dos victorias de Atlanta, solo anotó seis.

Los Knicks encestaron ocho de sus primeros doce tiros, luego se desataron con una racha de nueve a cero al final del primer cuarto y se pusieron arriba 35-22 al término del período. Brunson anotó las dos últimas canastas de una racha de ocho a cero en el segundo cuarto que puso el marcador en 59-37, y los Knicks lideraban 64-48 al descanso tras haber encestado el 58,5% de sus tiros.

Tras ir ganando por 18 puntos al final del tercer cuarto, sentenciaron el partido cuando Brunson anotó una jugada de tres puntos y un triple, lo que dio inicio a una racha de 12-0 que puso el marcador en 110-82.