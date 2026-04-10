Willy Adames dispara su segundo jonrón de la campaña en el triunfo de los Gigantes

Landen Roupp lanzó seis entradas impecables, Willy Adames y Jung Hoo Lee conectaron jonrones y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Orioles de Baltimore 6-3 el viernes por la noche para lograr su tercera victoria consecutiva, la racha más larga de la temporada.

Adames conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y Lee bateó un cuadrangular de dos carreras para poner el marcador 6-1 en la séptima. Los Giants, últimos en la clasificación y que llegaban al partido con la menor cantidad de jonrones en las Grandes Ligas (cinco), estuvieron a punto de conectar un tercer cuadrangular cuando Taylor Ward realizó una espectacular atrapada en el muro del jardín izquierdo para robarle un jonrón a Harrison Bader en la octava entrada.

Hasta ahora, la temporada ha sido una montaña rusa para San Francisco, que ha sufrido rachas de tres y cuatro derrotas bajo la dirección del mánager novato Tony Vitello. Sin embargo, durante su actual racha ganadora, los Giants han superado a sus rivales con un marcador global de 17-3.

Roupp (2-1) permitió una carrera y cinco hits para obtener su primera victoria desde el 22 de julio. El lanzador derecho terminó la temporada 2025 en la lista de lesionados por una contusión en la rodilla izquierda.

Después de que Adames conectara un doble que impulsó una carrera para poner el marcador 3-0 en la cuarta entrada, Leody Taveras bateó un doble productor en la parte baja de la misma entrada para Baltimore. Taveras fue titular luego de que Tyler O'Neill fuera descartado por enfermedad.

El abridor de los Orioles, Shane Baz (0-1), permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. No ha ganado en tres partidos desde que firmó una extensión de contrato por cinco años el 27 de marzo.

Gunnar Henderson conectó un jonrón de dos carreras para los Orioles, cuya racha de tres victorias consecutivas llegó a su fin.

Pete Alonso, el cuarto bate de los Orioles de Baltimore, dejó a tres corredores en base y no conectó ningún hit, con dos ponches, lo que hizo que su promedio de bateo cayera a .176.