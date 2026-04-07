Semana del primer major del año: The Masters Tournament

Hola Fiebruses. ¡Llegó la fecha! Se corren las cortinas del primer major del año, The Masters Tournament, uno de los más icónicos eventos del deporte mundial, cuya herencia nos deja un velo de misterios, leyendas urbanas, y datos que fascinan a la afición del golf mundial. Este año Rory McIlroy fue el responsable de presidir la legendaria cena de pasados campeones tras su anhelado triunfo en 2025, uno que le quitó el estigma de que quizás no alcanzaría a ganar el elusivo torneo que inició en 1934, un año más tarde de que el Augusta National abriera sus puertas. Como siempre, el torneo derrocha elegancia desde la ceremonia de apertura y el tradicional saque de honor, que de nuevo estará a cargo de las leyendas Jack Nicklaus, Gary Player y Tom Watson.

Si bien la semana del Masters comenzó oficialmente el pasado lunes con muchos jugadores llegando al campo y comenzando su preparación final para el torneo, el domingo fue el inicio no oficial del evento con la llegada temprano al campo de muchos jugadores que intentan sacar una ventaja adicional, jugando los fairways y greens del triquiñuelo campo. Durante las rondas de práctica se llevan a cabo una gran cantidad de conferencias de prensa en el Masters Media Center, y tradicionalmente, el martes en la noche, se realiza uno de los eventos más interesantes (y exclusivos) de la semana de Masters: la cena de campeones. El miércoles se juega el popular “Masters Par-3 Contest”, en el cual los hijos y las familias de los jugadores se visten con uniformes blancos de caddie, y se unen a ellos en el campo Par-3 ubicado en la misma propiedad.

Datitos del Masters. * Se espera que compitan entre 93 y 94 jugadores. * Este año hay nuevas reglas de clasificación pues los ganadores de seis campeonatos abiertos nacionales (por ejemplo, el Abierto de Australia o el Abierto de Japón) recibieron invitaciones directas, reduciendo así los cupos destinados a algunos eventos de otoño del PGA Tour. * Se estrena un nuevo edificio de tres pisos destinado a la atención del jugador, el cual cuenta con garaje subterráneo, áreas de fitness mejoradas, y un nuevo salón de A&B. * El par del campo sigue siendo un 72, este año jugando 7,565 yardas. * "Amen Corner" (hoyos 11, 12 y 13) sigue siendo el tramo más crítico, uno en el que se gana o se pierde el torneo, especialmente el domingo, día en el que se dice que el torneo inicia en el hoyo 10. * Jack Nicklaus lo ha ganado seis veces (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986). Tiger Woods, cinco. * Tres

jugadores lo han ganado consecutivamente: Nicklaus (1965, 1966), Nick Faldo (1989, 1990), y Woods (2001, 2002). * Sergio García jugó en 19 Masters antes de ganar en 2017. El promedio de intentos antes de una primera victoria es de seis. * Woods es el jugador más joven en ganar el Masters. (21 años, 3 meses y 14 días). * Nicklaus es el jugador de mayor edad en ganarlo (46 años, 2 meses y 23 días).

El torneo lo pueden ver por ESPN cada día con coberturas en la mañana y la tarde, y naturalmente por CBS, que en esta edición cumple 71 años transmitiéndolo. ¡A disfrutar del Masters! * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).