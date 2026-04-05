Elly de la Cruz decide con imparable el triunfo de Cincinnati sobre Texas

Elly De La Cruz impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la octava entrada, después de anotar en la cuarta entrada gracias a su velocidad, para que los Rojos de Cincinnati vencieran a los Rangers de Texas 2-1 el domingo y barrieran la serie de tres juegos del fin de semana.

De La Cruz conectó un sencillo al jardín derecho para anotar a Matt McLain, quien recibió base por bolas al inicio de la entrada contra Robert Garcia (0-1) y robó la segunda base.

De La Cruz anotó desde segunda base en la cuarta entrada con un sencillo de Eugenio Suárez por el centro del campo, después de conectar un sencillo y avanzar tras un elevado de 358 pies de Sal Stewart que llegó hasta la zona de advertencia en el jardín derecho.

Sam Moll (1-0) retiró a un bateador, ponchando a Brandon Nimmo con corredores en segunda y tercera para terminar la séptima entrada de Texas. Brock Burke, de Cincinnati, ponchó a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su primer salvamento en 210 apariciones como relevista.

Texas empató el marcador 1-1 en la séptima entrada con un jonrón de Joc Pederson que puso fin a la racha sin hits más larga de un bateador de las Grandes Ligas en lo que va de la temporada, con 16 turnos al bate. Después de que Pederson viera que su elevado apenas superaba la pared, lanzó su bate hacia el banquillo de los Rangers.

Los Rangers han perdido cuatro partidos consecutivos y solo han anotado una carrera en las últimas 20 entradas de la serie.

El abridor de los Reds, Chase Burns, permitió una carrera y cinco hits en poco más de seis entradas.

El abridor de los Rangers, Jack Leiter, permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas.

Cincinnati bateó de 3-14 con corredores en posición de anotar y dejó a 10 en base. Texas bateó de 0-6 y dejó a ocho.

Nimmo ha conectado dos sencillos y ha llegado a base en los nueve partidos de los Rangers.