Ronny Mauricio es enviado al equipo Triple A de los Mets

El dominicano Ronny Mauricio fue enviado este jueves a la filiar Triple A de Syracuse por parte de los Mets de Nuva York.

La baja del utility se convirtió en una de las cuatro que hizo el equipo. En el grupo se incluye al lanzador Joey Gerber.

De su lado, los también pitchers Brandon Waddell y Mike Baumann fueron reasignados al campamento de ligas menores.

Mauricio nunca tuvo realmente una oportunidad de hacerse con un puesto en la plantilla del Día Inaugural debido a que el cuadro interior estaba completo y a la posibilidad de que Nueva York no contara con un campocorto suplente.

Según se expresó Bo Bichette jugará en el campocorto en la apertura de la campaña, debido a que el titular Francisco Lindor figura en la lista de inactivo.

El también quisqueyano Vidal Bruján se encuentra en el roster, pero se encuentra fuera de opciones.

Mauricio fue una vez un gran prospecto, empero su progreso ha estado en baja . El perdió la campaña completa en el 2024 con las lesión sufrida en Dominicana en la que se lesionó los ligamentos del tobillo derecho.

DEe por vida ha accionado en 61 partidos con los mets y exhibe un promedio de .226.

La plantilla de los Mets cuenta con 42 jugadores a una semana del Día Inaugural.