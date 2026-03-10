El plátano power presente con Tatis Jr.

Históricamente, la función del primer bate en una alineación ha sido clara: embasarse. Durante décadas, el estereotipo del bateador que abría la alineación era el de un jugador veloz, capaz de tomar bases por bolas, conectar sencillos y robar almohadillas para colocarse rápidamente en posición de anotar. El poder no era una exigencia en ese rol.

Sin embargo, en el actual equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, ese concepto tradicional adquiere una dimensión distinta cuando el encargado de iniciar la ofensiva es Fernando Tatis Jr.

El estelar jardinero ha sido colocado como primer bate en los tres partidos disputados por Dominicana en esta edición del Clásico, y su producción ha respaldado la decisión del dirigente Albert Pujols.

Este lunes, Tatis Jr. conectó su primer cuadrangular en el torneo, un grand slam que se convirtió en el primer jonrón con las bases llenas conectado por un dominicano en la historia del Clásico.

El batazo también representó su primer cuadrangular de por vida en el torneo, ya que esta es la primera ocasión en que el estelar pelotero participa en esta competencia.

Para Tatis Jr. la responsabilidad de abrir un lineup tan cargado de talento es algo que asume con seriedad, aunque reconoce que la presencia de grandes bateadores detrás de él le facilita el trabajo.

“Evidentemente es una responsabilidad grande eso de ser primer bate. Es una función que hay que asumir con mucho compromiso, pero estos muchachos me hacen el trabajo más fácil, porque tener a esos bateadores detrás de mí, como Ketel Marte, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Junior Caminero, me da un respaldo muy grande”, expresó.

No es para menos. Con una alineación repleta de estrellas de Grandes Ligas, los lanzadores rivales suelen enfrentar un dilema estratégico cuando Tatis Jr. se presenta en el plato. Otorgarle una base por bolas o lanzarle con demasiado cuidado puede resultar peligroso, considerando que inmediatamente después llegan bateadores capaces de cambiar el juego con un solo swing.

Ese contexto, según el propio jardinero también permite que la ofensiva dominicana funcione con una mentalidad colectiva.

“Lo bueno de este lineup es que jugamos como equipo. Nadie busca ser el héroe, sino que cada quien aporta su granito de arena. Hoy me tocó a mí, pero ayer le tocó a otro y en el primer juego fue otro. Eso es lo bonito de este equipo, que es muy diverso y cualquiera puede hacer el trabajo”, agregó.

El jardinero también explicó que una de las áreas en las que ha trabajado con mayor énfasis es la paciencia en el plato, una cualidad clave para alguien que ocupa el primer turno en la alineación.

La temporada pasada Tatis Jr. registró la mayor cantidad de boletos de su carrera en las Grandes Ligas con 89, reflejo de un enfoque más selectivo en el home plate.

“Estoy tratando de ser más paciente, de tomar el mejor pitcheo posible”, afirmó.