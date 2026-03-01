Wilmar Paredes conquista la edición 47 de la Vuelta Ciclista Independencia

El colombiano Wilmar Paredes y su equipo, el Team Medellín, coparon los máximos honores de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional, que concluyó el domingo con un circuito en el Monumento a los Héroes de la Restauración, de este municipio cabecera.

Paredes ocupó el segundo lugar de la sexta etapa para mantener el liderazgo de la clasificación individual con tiempo acumulado de 17 horas, 44 minutos y 40 segundos.

Carlos Roche, del City Bike Miami, ganó la etapa final de 123 kilómetros, en 02:52.45, dos segundos por delante de Paredes y cuatro menos que un pelotón de 14 pedalistas. Damien Urcel (Team Madra Cycling) completó el podio de la etapa.

Paredes sacó 46 segundos a Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago), segundo de la clasificación general y James Schurman (City Bike Miami) se ubicó en el tercer puesto a 1.17

En la clasificación por equipos el Team Medellín fue líder con 53:22.37 y le siguió Hino One La Red con 53:26.01 y City Bike Miami con 53:29.29.

Danielky Cedeño (La Romana) ganó el premio al mejor dominicano con 17:50.48. Los compañeros de Verrazano-Santiago Steven Polanco y Alberto Ramos le siguieron con cuatro y cinco segundos de diferencia, respectivamente.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional fue organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, presenció la competencia y participó en la premiación.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Otros líderes

Jadián Neaves (Bara Cycling) fue el mejor Sub-23 con 17:54.45, seguido por Roger Marte (Inteja-Imca, 15:56.02).

Wilmar Paredes también dominó en la regularidad con 94 puntos y las metas volantes quedaron al control de Anderson Aracena con 21 puntos, seguido de Frankel Rodríguez con 11.

Yasid Pira sacó la cabeza en la clasificación de montaña con 33 puntos.