LeBron anota 20 puntos en el triunfo de los Lakers sobre los Warriors

LeBron James anotó 20 puntos, repartió diez asistencias y capturó siete rebotes para ayudar a que los Lakers de Los Ángeles vencieran el sábado 105-99 a los Warriors de Golden State.

Los Ángeles ganó su tercer partido consecutivo a pesar de no contar con la superestrella Luka Doncic, quien sufrió una leve distensión de isquiotibiales el jueves por la noche. Tampoco jugó el pívot DeAndre Ayton, descartado a última hora debido a una lesión de rodilla.

Luke Kennard anotó diez puntos en su debut con los Lakers después de ser adquirido en un canje con Atlanta el jueves. Aportó un importante triple desde la esquina y asistió a Jarred Vanderbilt debajo del aro para una clavada como parte de una racha final de 11-0.

Rui Hachimura sumó 18 puntos, Austin Reaves añadió 16, y Marcus Smart finalizó con 15.

Moses Moody consiguió 25 puntos para liderar a los Warriors, quienes han perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Stephen Curry se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una lesión de rodilla.