Benjamín Gil, por fin, consigue un cetro en la Serie del Caribe

La noche de ayer sábado 7 de febrero del 2026 quedará grabada en la historia de la Serie del Caribe donde miles de aficionados fueron testigos de la mejor final del certamen, donde el conjunto de Charros de Jalisco (México Rojo) vino de atrás para vencer sensacionalmente a los Tomateros de Culiacán (México Verde) con pizarra de 12 carreras por 11.

Tomateros de Culiacán se quedaron a un out de ser los aguafiestas de la Serie del Caribe guadalajara 2026, pero lastimosamente no pudieron finiquitar la obra y los locales conquistaron su primer título en su historia del clásico caribeño.

Charros de Jalisco sumó a sus vitrinas su primer trofeo de Serie del Caribe y para el mánager Benjamín Gil logró exorcisaer los demonios que lo venían tormentando de no poder conquistar el título de la llamada "Mini Serie Mundial".

Rompe la maldición

En su sexta Serie del Caribe como mánager, Benjamín Gil llegaba con amplias expectativas en este certamen donde en cuatro ocasiones con los Tomateros de Culiacán, quedaba a deber con la fanaticada, donde con grandes trabucos como refuerzos, siempre se quedaba a un paso de la gloria.

El año pasado Charros de Jalisco perdería la gran final ante los Leones del Escogido 1-0 en la Serie del Caribe Mexicali 2025, por lo que muchos ponían en tela de juicio las decisiones del mánager mexicano.

La noche de ayer parecía que la misma cosa se repería por segundo año consecutivo, pero la suerte del beisbol le sonrió esta vez a Bernjamín Gil y al fin pudo romper la maldición llamada Serie del Caribe.

Gil entró al partido empatado con el dominicano Ozzie Virgil como los únicos dos mánagers con múltiples participaciones en 68 ediciones de la Serie del Caribe sin ganar una. Gil pasa al umbral de los mánagers ganadores, y Virgil quedará de nuevo en solitario con cinco apariciones sin un título.

Un total de 11 años le costó a Gil ganar su primer título, luego de debutar en 2015 perdiendo la Final ante Pinar del Río (Cuba) 3-2, dirigiendo a Tomateros de Culiacán.

Después regresó con Tomateros en 2018, 2020 y 2021 sin poder llegar al juego por el campeonato. El año pasado llevó a Charros a la Final en Mexicali 2025, pero perdió 1-0 ante Leones de Escogido, República Dominicana, llegando invicto con marca de 5-0.