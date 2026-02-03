La Fundación Tiger Woods tiene 30 años ayudando y

Hola Fiebruses. Siempre he dicho que una de las mejores cosas que tiene este deporte es que ofrece la valiosa oportunidad de ayudar a los demás mediante eventos benéficos que llegan a distintas fundaciones. En el país tenemos decenas de casos, resaltando el torneo Kid’s Hope a beneficio de FACCI, y los grandes aportes que realiza el Torneo BM Cargo cada año a distintas entidades. Pero sin lugar a quizás, a nivel internacional resalta la gran labor que viene haciendo la Fundación Tiger Woods (FTW). Woods la fundó cuando se convirtió en profesional en 1996 (posteriormente cambió de nombre a Fundación TGR hace una década, cuando cambió el nombre de sus empresas y marcas colaterales). Todo comenzó ofreciendo clínicas de golf en todo EEUU, y cinco años más tarde se le ocurrió la idea de construir un centro de aprendizaje, pues desde sus inicios la fundación se orientó hacia la educación. El primer centro abrió en Anaheim, California, cerca de su ciudad natal. Luego vinieron centros en Filadelfia, Los Ángeles y Augusta, Georgia, (parte de la renovación del campo municipal conocido como “The Patch” por parte de Augusta National), y el más reciente está en Atlanta. La misión de la fundación es apoyar a estudiantes de comunidades de escasos recursos para que persigan sus objetivos a través de la educación. La Fundación TGR informa que ha llegado a más de 3 millones de niños y atendido a más de 217.000 estudiantes desde 2006.

En un evento realizado la semana pasada en Palm Beach, Florida, Tiger celebró el aniversario número 30 de su Fundación TGR informando que recaudó 50 millones de dólares el año pasado, y “salió premiado” con la gran noticia de que el propietario de los Atlanta Falcons, Arthur Blank, le prometió una subvención de 20 millones de dólares para un nuevo laboratorio de aprendizaje en Atlanta. El evento, realizado en The Breakers, se produjo solo días después de que Woods cumpliera 50 años, y la reunión íntima de celebridades incluyó una actuación de Jon Bon Jovi. La noche incluso tenía un título: “RED: Celebrating Legacy” (Rojo: Celebrando un Legado), Se recuerda que “Sun Day Red” es la empresa de ropa que Woods lanzó hace dos años. Su difunta madre, Kultida, siempre le decía que el rojo era su color de poder, y eso se convirtió en un sello de domingo que lo vio ganar 82 veces en el PGA Tour, incluidos 15 majors. Para cerrar la noche, también fue presentado un nuevo patrocinador, la firma Ernst & Young, pero la cereza sobre el pastel fue esa subvención de 20 millones de dólares de la “Arthur M. Blank Family Fundatión”. Blank pertenece a la junta directiva del PGA Tour y es propietario del “Team Atlanta Drive” de la liga bajo techo TGL (propiedad de Tiger), equipo compuesto por Justin Thomas, Patrick Cantlay, Billy Horschel y Lucas Glover.

"Tengo un inmenso respeto y admiración por Tiger, no sólo por su legendaria carrera, sino por la forma en que continúa liderando con propósito fuera del campo de juego. Es realmente un honor asociarme con alguien que cree tan profundamente en el poder de la educación y la comunidad. Ver el impacto de la Fundación TGR en cientos de miles de estudiantes empoderados a través de sus programas es increíblemente inspirador”, expresó

Blank. Aplaudo este tipo de aportes y celebro que en el país el golf también sea utilizado para ayudar a los más necesitados. * Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).