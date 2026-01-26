Exhibición de autos clásicos en Bonao

El Falcondo Club de Bonao fue escenario este domingo del XIX Encuentro Nacional de Autos Antiguos y Clásicos, organizado por el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la República Dominicana (CAACRD), una cita que reunió a los principales clubes automovilísticos del país y a cientos de aficionados a la cultura del motor. En esta edición, el evento contó con la participación especial de Franjul Motor Collection (FMC), iniciativa liderada por el empresario y entusiasta automotriz Miguel Franjul.

La presencia de Franjul Motor Collection formó parte de una jornada dedicada a la historia, el diseño y la preservación del automóvil clásico. “Este encuentro es una plataforma fundamental para compartir nuestra pasión con otros coleccionistas y con el público. Participar como invitados especiales nos permite seguir promoviendo el valor histórico, cultural y emocional de estos vehículos, y reforzar la comunidad que se ha ido construyendo en torno a Franjul Motor Collection”, expresó Miguel Franjul durante el evento.

Como parte de su participación, Franjul Motor Collection desarrolló una agenda de actividades que incluyó la apertura de su área VIP, DJ, espacios de networking, simuladores, juegos inflables para niños y áreas para las mascotas, exhibiciones, atención a medios y una serie de charlas y talleres orientados a enriquecer la cultura automotriz.

Entre las ponencias destacadas se incluyó la charla de Aníbal Germoso sobre “Seguridad vial en vehículos clásicos y modernos”; la conferencia de Eric López, titulada “10 tips del buen coleccionista”; y el taller de detailing automotriz “El arte del cuidado automotriz para clásicos” a cargo de Adrián Gañán. También se hizo la charla especial “Peludos a bordo” para aprender cómo transportar las mascotas de forma segura, tanto en vehículos clásicos como modernos.

Asimismo, FMC realizó coloquio con los fundadores del CAACRD sobre “Los orígenes de los autos clásicos en RD” y posteriormente se entregó un reconocimiento especial a Pedro Valdez, presidente del CAACRD, y a Mario Torroni, figura fundamental en el desarrollo y promoción de la cultura de autos antiguos y clásicos en la República Dominicana, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al sector.

Miguel Franjul destacó que la participación de FMC en este tipo de encuentros forma parte de una visión a largo plazo. “Nuestro objetivo es seguir generando espacios de encuentro, educación y disfrute en torno al automóvil clásico. Estos vehículos cuentan historias y conectan generaciones, y queremos que cada vez más personas puedan apreciarlos y entender su valor”, señaló.

Franjul Motor Collection es un proyecto de estilo de vida y colección automotriz enfocado en la pasión por los autos clásicos, la cultura automovilística y el desarrollo de experiencias premium para entusiastas y conocedores. La iniciativa combina exhibiciones, comunidad digital, eventos presenciales y servicios especializados, con el objetivo de consolidar una marca sólida dentro del segmento de autos clásicos en el país. FMC está alineado con otros esfuerzos digitales, como la cuenta de Instagram TheClassicDriverRD, creada para captar audiencia, educar y conectar apasionados por los autos clásicos y de colección.