Alineaciones listas para el primer juego de la final

Los Toros del Este y los Leones del Escogido presentaron sus respectivas alineaciones para el primer partido de la Serie Final de la Liga Profesional de Béisbol Dominicano (Lidom), pautado a iniciar a las 8:00 de la noche de este miércoles en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Toros presentaran la misma alineación que presentaron en su último partido de Round Robin contra las Águilas Cibaeñas:

1- Eric Filia - 1B

2- Sergio Alcántara – SS

3- Bryan de la Cruz – RF

4- Eloy Jiménez – DH

5- Eddie Rosario – LF

6- Yairo Muñoz – 2B

7- Jeimer Candelario – 3B

8- Onix Vega – C

9- Rudy Martin JR – CF

P- Enny Romero

De su lado, los Leones del Escogido tendrán a Héctor Rodríguez de regreso a la alineación titular, tras conseguir la autorización de los Rojos de Cincinnati; y la inclusión de Jonathan Guzmán en segunda base en sustitución de Jorge Mateo, quien está afectado por un virus gripal:

1- Héctor Rodríguez – CF

2- Erick González – SS

3- Sócrates Brito – RF

4- Junior Lake – LF

5- Raimel Tapia – DH

6- Yamaico Navarro – 1B

7- Alcides Escobar – 3B

8- Michael de la Cruz – C

9- Jonathan Guzmán – 2B

P- Travis Lakins

El juego estaba pautado a iniciar a las 7:15 de la noche pero fue movido para las ocho luego de sendos aguaceros cayeran en horas de la tarde en la capital dominicana