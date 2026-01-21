Alineaciones listas para el primer juego de la final
El juego estaba pautado a iniciar a las 7:15 de la noche pero fue movido para las ocho luego de sendos aguaceros cayeran en horas de la tarde en la capital dominicana.
Los Toros del Este y los Leones del Escogido presentaron sus respectivas alineaciones para el primer partido de la Serie Final de la Liga Profesional de Béisbol Dominicano (Lidom), pautado a iniciar a las 8:00 de la noche de este miércoles en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Los Toros presentaran la misma alineación que presentaron en su último partido de Round Robin contra las Águilas Cibaeñas:
1- Eric Filia - 1B
2- Sergio Alcántara – SS
3- Bryan de la Cruz – RF
4- Eloy Jiménez – DH
5- Eddie Rosario – LF
6- Yairo Muñoz – 2B
7- Jeimer Candelario – 3B
8- Onix Vega – C
9- Rudy Martin JR – CF
P- Enny Romero
De su lado, los Leones del Escogido tendrán a Héctor Rodríguez de regreso a la alineación titular, tras conseguir la autorización de los Rojos de Cincinnati; y la inclusión de Jonathan Guzmán en segunda base en sustitución de Jorge Mateo, quien está afectado por un virus gripal:
1- Héctor Rodríguez – CF
2- Erick González – SS
3- Sócrates Brito – RF
4- Junior Lake – LF
5- Raimel Tapia – DH
6- Yamaico Navarro – 1B
7- Alcides Escobar – 3B
8- Michael de la Cruz – C
9- Jonathan Guzmán – 2B
P- Travis Lakins
