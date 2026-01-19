Los Bravos firman al dominicano Jorge Mateo

Un día después de revelar que su campocorto titular Ha-Seong Kim estará fuera de juego durante la mitad de mayo y posiblemente hasta junio, los Bravos firmaron a Jorge Mateo con un contrato de un año

Mateo llegó al mercado de agentes libres tras batear .177 con un jonrón y un OPS de .483 en 43 juegos con los Orioles el año pasado. El infielder de 30 años tiene un OPS de .629 en sus 1,411 apariciones al plato desde su debut en 2020 con los Padres. También puede jugar en todas las posiciones de los jardines y ha jugado en la segunda base, aunque se le ha utilizado principalmente como campocorto.

La expectativa es que Mauricio Dubón sea el campocorto principal de los Bravos en ausencia de Kim, y Mateo servirá como su suplente.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, tendrá múltiples opciones de velocidad en su banca con el jardinero suplente proyectado Eli White y Mateo, quien ha tenido éxito en el 84.1 (95 de 113) por ciento de sus intentos de bases robadas desde 2022, cuando acumuló 35 robos para Baltimore.

Kim, quien firmó un contrato de un año por 20 millones de dólares en diciembre, se resbaló en el hielo en su natal Corea del Sur la semana pasada y se sometió a una cirugía para reparar un tendón desgarrado en el dedo medio derecho el domingo. El veterano de 30 años necesitará de cuatro a cinco meses de recuperación. Por lo tanto, incluso en el mejor de los casos, se perderá las primeras seis semanas de la temporada regular.

Los Bravos han contado con la tremenda versatilidad defensiva de Dubón. La presencia de Mateo le permitirá a Dubón realizar cambios en las últimas entradas a otras posiciones si es necesario.

Por ejemplo, si el jardinero izquierdo Mike Yastrzemski es reemplazado como bateador emergente contra un relevista zurdo, Dubón podría moverse al jardín izquierdo y Mateo podría llenar el rol de campocorto.