¡LOS NUEVOS RICOS!

Alegrías, agradecimientos a Dios, disfrutes, así como lágrimas con secreciones incluidas en otros, representan algunas de las variables vividas en un jueves festivo para muchas familias dominicanas con la llegada de un nuevo período de firmas en Enero 15.

Ayer, las academias enclavadas en estas comunidades se convirtieron en escenarios para que decenas de familias de gran parte de la geografía nacional se congregaran en los lugares mencionados para ver concluida la primera etapa de varios años de sacrificios y entrega en la formación de sus jovencitos, quienes estamparon sus firmas para el profesionalismo.

Con Wandy Asigen y Johenssy Colomé a la vanguardia más de un centenar de bisoños quisqueyanos estamparon acuerdo por sumas que de manera colectiva rondan los 80 millones de dólares.

Ambos paracortos llegaron a acuerdos por unos 4 millones de bonos, con Mets y Atléticos de Oakland, en una primera etapa donde los torpederos y jardineros se llevaron las mayores proporciones de los acuerdos.

En total hubo un número aproximado de 25 dominicanos, quienes alcanzaron cifras superiores al millón de dólares. El grupo total en esta primera fase ronda los 80 quisqueyanos.

“De verdad era algo que por momentos pensé que nunca llegaría, hasta caí en depresión”, sostuvo Leonardo Reynoso, otro campocortista que firmó por 700 mil dólares con los Marineros, uno de los cinco jovencitos que pactaron con ese conjunto este jueves.

“Por momentos recibí humillaciones de personas que en momentos te decían que no daba para nada, que dejara eso, pero no hacia caso y eso lo que pasaba era motivarme mucho más y seguir manteniendo el animo bien elevado, sostuvo de su lado Cristopher Jáquez, quien trabajaba día y noche en busca de superarse.

El joven paracorto encontró la gran inspiración de su madre, Cecilia García, así como su padre Cristopher Jaquez, quien lidera una academia que ha firmado varias decenas de noveles.

Otros bonos de al menos 2 millones

Algunos otros acuerdos acaudalados registro este jueves fueron los de Víctor Valdez, paracorto, 3.5 millones con los Rays; Angel Núñez, jardinero, 3.0 millones con Cincinnati; Gregory Pio, jardinero, Marineros 2.9 millones; Elián Rosario, jardinero 2.5 con los Vigilantes; Juan Rijo, 2.2 millones con los Marineros; Enmanuel Luna, jardinero, 2.3 millones con los Cardenales al igual que José Luis Acevedo, torpedero, 2.3 millones con Orioles;

Otros son Albert Fermín, torpedero; Jeyson Horton, torpedero, 2.0 millones con Anaheim; Samil Serano, patrullero, Nacionales 1,960 millones; Isaias Suarez, patrullero con los Nacionales, 1.9 millones; Ariel Roque, jardinero por 1.7 millones.