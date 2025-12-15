En peligro la Serie del Caribe 2026

Crisis en la Serie del Caribe 2026.

La misma se genera por los problemas políticos existentes en Venezuela, nación donde está programada la celebración del evento en febrero del próximo año.

Empero, los conflictos que ha generado el envío de tropas navales por parte de Estados Unidos en el Sur del Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico cercano a las costas de Venezuela, ha colocado temor en los equipos que conforman la Confederación del Caribe de no asistir al certamen a efectuarse el próximo mes de febrero.

Estos inconvenientes han llevado a que las Ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron de manera formal a la Confederación de Béisbol que debido a situaciones externas ajenas a su control, no están en la capacidad de asistir a la justa caribeña programada para celebrarse del 1 al 7 de febrero.

La no participación de estas tres naciones daría prácticamente al traste con la celebración de la misma o en su defecto la CBPC tendría que optar por mover la sede hacía otra nación, tal como ocurrió en el 2019 cuando en pocas semanas antes la misma fue cambiada desde la propia Venezuela a Panamá.

Incluso, en ese certamen al principio muchas cosas tuvieron que realizarse al “vapor”, porque el escenario no estaba debidamente preparado para albergar el evento. Al final pudo materializarse y fue ganado por Cuba.

La decisión tomada por las restantes tres ligas miembros de la CBPC fue realizada en el marco de la Asamblea General Extraordinaria, la cual deja en una especie de crisis la celebración de la justa, que incluso contaría con la participación récord de 8 naciones.

De hecho, la Confederación de Béisbol del Caribe dejó constancia de que dicha comunicación fue debidamente recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación.

Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento.

La Confederación, junto a sus ligas miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.

En atención a lo anterior, la CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada.

El tráfico aéreo entre esos tres países y la tierra de Simón Bolívar está anulado, mientras los Estados Unidos ha colocado un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas.

El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela debía permanecer completamente despejado de cualquier aeronave, en medio de un conflicto que ha incluido el despliegue de fuerzas marítimas estadounidenses en aguas del mar Caribe, cercanas al territorio venezolano