Peligra Serie del Caribe: RD, México y Puerto Rico "no se encuentran en capacidad" de ir a Venezuela

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

La información está contenida en un comunicado, en el que se indicó que la decisión fue tomada tras una Asamblea General Extraordinaria.

"La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento", leía parte del referido documento.

Asimismo, la confederación, junto a las ligas, aseguró que valora el trabajo desarrollado por la LVBP, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.

Por esto, la CBPC indicó que continúa evaluando la situación, considerando las alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada.