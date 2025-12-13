Lanzador Garrett Davila es el nuevo refuerzo del Licey

El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador Garrett Davila como refuerzo para la continuación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Davila es un lanzador zurdo agente libre de 28 años que mide seis pies dos pulgadas, pesa 180 libras con amplia experiencia de liga menor con los Reales de Kansas City, Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle y Nacionales de Washington.

«Davila es un relevista con capacidad de pasar bates y generar rodados que tiene experiencia en la liga invernal, un perfil listo para agregar aún más calidad y profundidad a nuestra principal fortaleza que es el relevo», señaló el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

El nativo de Belmont registró récord de siete victorias y cuatro derrotas en 2025 cuando lanzó 56 entradas y un tercio con efectividad de 3.04, 60 ponches, 26 boletos, whip de 1.01 y permitió un promedio de bateo a la oposición ínfimo de .160 entre Doble A y Triple A con los Nacionales de Washington.

Davila, quien fue seleccionado por los Reales de Kansas City en la cuarta ronda del draft 2015, tiene experiencia en la liga invernal dominicana tras lanzar con Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao respectivamente en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

El zurdo relevista cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos. Su principal lanzamiento es su slider, que promedia 76 millas por horas, representa el 43 por ciento de sus envíos y logró un 40 por ciento de swing en blanco con el mismo en el verano 2025. Además lanza sinker (88.8 mph), cambio de velocidad (86.7 mph) y splitter (76.3 mph).

El lanzador importado ya está en el país y sustituye al cubano Víctor Labrada en la lista de disponibilidad de los Tigres del Licey.