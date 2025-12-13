El Escogido entrega anillos de campeones de la campaña 2024-25 a jugadores, coaches, directivos

Los Leones del Escogido hicieron entrega este viernes de los anillos de campeones de la temporada 2024-2025 en la que conquistaron su corona 17 de LIDOM, venciendo en siete juegos a los Tigres del Licey, y su quinto cetro de la Serie del Caribe, obtenido en México.

El acto de entrega de sortijas fue encabezada por el presidente del Escogido Baseball Club, Eduardo Najri, quien estuvo acompañado de Fernando Armenteros, Tesorero y Vicepresidente Ejecutivo del conjunto; Luis Armando García, secretario; José Miguel Bonetti, Director; Alfredo Najri, Director; Roberto Bonetti, miembro de la directiva, así como José Miguel Bonetti Jr.

Además de los actuales jugadores que participaron de la obtención del campeonato la temporada pasada asistieron Junior Caminero, Jugador Más Valioso de la final, y Sócrates Brito, que realizó la emocionante jugada deslizándose en el jardín derecho para atrapar el último out de la serie

Asimismo, otros protagonistas de la final para los melenudos como Johnny Cueto, Sócrates Brito, Erik González, Franmil Reyes, Junior Lake y Héctor Rodríguez recibieron también sus anillos de campeones, al igual que todo el personal que labora con el Escogido.

También los coaches Tony Díaz, Israel Alcántara, Wilkin Castillo, Charlie Valerio, René Rojas, Jorge Mejía, Héctor (La Manta) De la Cruz, entre otros asistieron a la ceremonia de entrega.

La final 2024-2025 fue una de las más emocionantes en la historia del béisbol dominicano, extendiéndose a siete juegos entre los Eternos Rivales: Licey y Escogido, que puso a vibrar no solo a capital, sino a todo el país por el alto nivel que exhibieron ambos conjuntos en la disputa por el título.

La final siempre será recordada en especial por “El Caminerazo”, el jonrón por encima de los 411 conectado por Caminero que representó la carrera de la ventaja en el noveno episodio del séptimo juego para que los Leones vencieran a los Tigres.