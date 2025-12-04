Jeimer y De la Cruz conducen a los Toros a conquistar la victoria sobre los Leones

Jeimer Candelario remolcó un trío de carreras, Bryan De la Cruz dio 3 hits y el bullpen taurino volvió a lucirse, para liderar la victoria de los Toros del Este con pizarra 7-4 ante los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Con el triunfo, los Toros mejoran su récord a 18-15, extienden a cuatro su racha de victorias seguidas, siguen en el segundo lugar de la tabla de posiciones y mantienen su dominio 8-1 en la serie particular contra los Leones, que caen a 14-19.

La victoria fue para el relevista zurdo José Manuel Fernández (1-0, 3.86) tras apagar una fuerte amenaza de los Leones en la quinta entrada; el revés fue para el relevista rojo Jacob Barnes (0-2, 5.14), permitió tres vueltas, y Joe Corbett logró el salvado (3º).

En la racha de 4 triunfos, los brazos taurinos tienen efectividad de 2.50 de manera colectiva, con el bullpen teniendo promedio de carreras limpias de 1.40 en eseos encuentros.

LAS CARRERAS

Los Leones iniciaron delante 3-0, con un rally de tres vueltas en la segunda entrada con un hit de Jonathan Guzmán donde anotó Sócrates Brito, y en la misma jugada también anotó Eguy Rosario por error de Jeimer Candelario, más otro sencillo de empujador de Chadwick Tromp.

Los Toros reaccionaron delante inmediato con dos carreras en la baja de la segunda entrada, gracias a un triple a lo profundo del jardín derecho de Jeimer Candelario, anotando Eloy Jiménez, mientras que Calendario pisó el plato por error del antesalista rojo Eguy Rosario, en batazo de Tres Barrera para colocar el partido 3-2.

El juego se empató 3-3, con un roletazo de doble play de Yairo Muñoz con las bases llenas, en el tercer episodio.

Más tarde, en el quinto inning, se formó el Toro-Lío con un rally de cuatro carreras, iniciado por hit empujador de dos vueltas con las bases llenas de Jeimer Candelario, anotando Bryan De La Cruz y Allan Castro, Eloy Jiménez llegó hasta tercera y anotó con un toque sorpresa del receptor Tres Barreras; y luego el novato Welbyn Francisca pegó sencillo al prado derecho, remolcando a Candelario para colocar el encuentro 7-3.

Los escarlatas agregaron una más con jonrón solitario de Héctor Rodríguez por el jardín derecho para descontar 7-4.

Por los Toros, Jeimer Candelario de 4-2, triple y sencillo, tres remolcadas, dos anotadas; Allan Castro de 4-2, anotó una; Bryan De La Cruz de 4-3, dos anotadas; Welbyn Francisca de 3-1, una producida, y Tres Barrera empujó dos.

Por los Leones, Héctor Rodríguez de 4-2, con jonrón, una impulsada, una anotada; Yamaico Navarro de 2-2, Jonathan Guzmán de 4-1, una impulsada, una anotada y Chadwick Tromp de 2-1 con una producida.

Este jueves los Toros seguirán jugando en «El Corral», para cumplir con un partido reasignado ante los Gigantes del Cibao, correspondiente al 25 de octubre.