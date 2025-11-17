Gilberto Celestino dispara cuatro hits y los Toros superan a los Leones

Gilberto Celestino dio 4 hits y se robó un par de bases, Bryan de la Cruz y Denzer Guzmán pegaron cuadrangualres, y a ritmo de 12 hits los Toros del Este se impusieron 8-4 a los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

El triunfo mantiene a los Toros (10-9) en solitario en la segunda posición y garantiza un empate en la serie particular (5-1) ante los Leones, que ven su récord caer a 8-12.

Para Celestino fue su octavo juego de hits múltiples, este es su primero de 4 indiscutibles y con este ha embasado en 17 de sus 19 juegos en la temporada.

De la Cruz pegó su segundo jonrón de la temporada en el triunfo y alcanzó las 15 remolcadas, líder del club. Guzmán dio su primer cuadrangular en la liga dominicana, un batazo descomular por la banda izquierda.

La victoria fue para Chester Pimentel (2-0, 2.70) en rol de relevo, la derrota recayó sobre Trevor Kelley (0-1, 7.36).

LAS CARRERAS

Los Toros madrugaron con una rayita en la primera entrada luego de sencillo de Gilberto Celestino, llegó a tercera con doble de Jarred Oliva y desde ahí anotó con jugada de selección en batazo al cuadro de Bryan De La Cruz.

Los Leones tomaron ventaja en el tercero gracias a sencillos remolcadores de Erik González y Héctor Rodríguez.

En el cierre del inning los Toros empataron con sencillo y base robada de Celestino, posteriormente anotando en un error en tiro del jardinero central Héctor Rodríguez tras sencillo de Oliva.

La tropa naranja volvió a tomar control del juego en el quinto ante el relevista Trevor Kelley, gracias sencillo de Ronaldo Hernandez, doble de Celestino, anotando la tercera vuelta con un balk del lanzador. Bryan De La Cruz puso la pizarra 5-3 con cuadrangular por el jardín de la izquierda.

Un inning más tarde, Denzer Guzmán pegó cuadrangular solitario y Gilberto Celestino, con su cuarto hit del juego, remolcó la séptima vuelta naranja con sencillo hacia el jardín derecho.

La octava rayita naranja cuando Eloy Jiménez pegó doblete y desde la intermedia el corredor emergente Manny Peña anotó con un lanzamiento descontrolado del relevista Aneurys Zabala.

Los Leones descontaron en el octavo ante el relevista Tanner Kiest combinando dos hits y un lanzamiento descontrolado que permitió que Erik González y Héctor Rodríguez anotaran en carrera.

Los Toros viajan este martes a Santiago para enfrentar a las Aguilas, con el derecho Aaron Brooks (1-0, 0.79) subiendo a la lomita.