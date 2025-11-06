Anderson Hernández ya no estará entre los instructores del Licey

Santo Domingo.

Dentro de las desvinculaciones acaecidas este jueves en el equipo del Licey también se encuentra la de otro miembro histórico del combinado: Anderson Hernández.

De esta manera lo informó al Listín Diario el propio instructor de los azules, uno de los integrantes del famoso dueto de Los Menores, que contribuyó con la conquista de varias coronas de los felinos.

“Si ya no estaré más con el equipo del Licey”, expresó Anderson mediante una nota de voz y en la que agradecía al equipo.

Hernández fungía desde hace varios años como uno de los instructores de infield de los azules y era de los coordinadores de la Liga Paralela que regentea el combinado.

En sus años como, jugador rindió grandes jornadas a favor del equipo, siendo clave en varias coronas conquistadas por el club.

Es dueño del récord de dobles en una campaña con los 20 que registró en el torneo del 2008-09, año en que bateó para .365 y fue segundo en la batalla por el cetro de bateo solo detrás de los .390 que tuvo Pablo Ozuna.

