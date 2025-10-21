LIDOM suspende la jornada de este martes debido al paso por el país de la tormenta Melissa

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informa que, debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el tránsito de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional, queda suspendida la jornada completa de este martes del torneo invernal 2025-2026.

La medida se toma como parte de las recomendaciones de las autoridades meteorológicas y de protección civil, priorizando la seguridad de los jugadores, el personaltécnico y los fanáticos.

Para este martes estaban previstos los partidos entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao a las 7:00 en el estadio Julián Javier; Toros del Este y Tigres del Licey en Santo Domingo a las 7:30 de la noche y Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales a las 7:30 p.m. en Tetelo Vargas. LIDOM anunciará oportunamente la fecha de reasignación de los partidos correspondientes a esta jornada.

La liga agradece la comprensión de todos y exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.