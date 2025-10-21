Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El Deporte

lluvias

LIDOM suspende la jornada de este martes debido al paso por el país de la tormenta Melissa

La medida fue tomada atendiendo a las recomendaciones de las autoridades meteorológicas y de protección civil, priorizando la seguridad de los jugadores, el personal técnico y los fanáticos.

Empleados del Julian Javier colocan la lona en una de las suspensiones que han ocurrido en San Francisco de Macorìs en el joven torneo

Listín DiarioSanto Domingo

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informa que, debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el tránsito de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional, queda suspendida la jornada completa de este martes del torneo invernal 2025-2026.

La medida se toma como parte de las recomendaciones de las autoridades meteorológicas y de protección civil, priorizando la seguridad de los jugadores, el personaltécnico y los fanáticos.

Para este martes estaban previstos los partidos entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao a las 7:00 en el estadio Julián Javier; Toros del Este y Tigres del Licey en Santo Domingo a las 7:30 de la noche y Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales a las 7:30 p.m. en Tetelo Vargas. LIDOM anunciará oportunamente la fecha de reasignación de los partidos correspondientes a esta jornada.

La liga agradece la comprensión de todos y exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

