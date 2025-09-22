¿Se quedarán los Mets fuera de los playoffs?

Ha llegado la última semana de la temporada regular y hay mucho en juego.

Si bien los Filis y los Cerveceros han asegurado sus respectivas divisiones, la situación no se ha resuelto en las divisiones Oeste, Este y Central de la Liga Americana. Los últimos puestos de comodín también están en juego en cada liga. De hecho, al llegar el lunes, los Azulejos son el único equipo de la Liga Americana que ha asegurado un puesto en los playoffs. Mientras tanto, hay varias historias individuales intrigantes, incluyendo un toletero que busca una temporada de 60 jonrones.

Con esto en mente, esto es lo que está en juego durante la última semana de la temporada.

1. ¿Podrán realmente los Guardianes lograr esto?

Los Guardianes podrían muy bien lograr una de las mayores remontadas de final de temporada en la historia de la MLB. A una impresionante diferencia de 15 juegos y medio sobre los Tigres en la División Central de la Liga Americana hasta el 8 de julio, los Guardianes están, sorprendentemente, un juego por debajo de ellos al entrar en la última semana. Cleveland ha ganado 15 de sus últimos 17 juegos y casi ha borrado la desventaja de 10 juegos y medio en la División Central de la Liga Americana que tenía al entrar en septiembre.

Por pura casualidad, los Guardianes y los Tigres se enfrentarán en una serie de tres partidos en Cleveland a partir del martes. Si los Guardianes ganan solo uno de esos partidos, tendrán la vital ventaja de desempate sobre los Tigres, lo que significa que Cleveland ganaría la división si ambos equipos terminaran la temporada con el mismo récord.

Incluso si pierden la carrera divisional, están empatados con los Astros por el último puesto de comodín y también tienen la ventaja de desempate sobre Houston.

2. Las batallas en el salvaje oeste

Las batallas por las divisiones del Oeste han sido reñidas durante meses, pero la semana pasada lo hemos visto con más claridad. Los Astros y los Marineros han estado empatados durante semanas, pero tras la barrida de Seattle a Houston el fin de semana, los Marineros tienen una amplia ventaja de tres juegos en la División Oeste de la Liga Americana y aseguraron la ventaja del desempate al ganar la serie de la temporada.

Los Dodgers también están en buena forma al comenzar la semana. Con una ventaja de tres juegos sobre San Diego y la ventaja del desempate, los Dodgers están destinados a ganar la División Oeste de la Liga Nacional una vez más. Sin embargo, salvo un milagro, los Dodgers no tendrán un pase directo a la primera ronda de la Ronda de Comodines, ya que los Cerveceros ya aseguraron uno de los dos primeros puestos de la Liga Nacional, y Los Ángeles está a cuatro juegos de Filadelfia por el segundo puesto.

3. ¿Llegarán los Mets a los playoffs?

Hasta finales de julio, los Mets competían seriamente por la División Este de la Liga Nacional y por el primer puesto en la Liga Nacional. Desde entonces, su rendimiento ha ido cuesta abajo, con un récord de 18-29 desde principios de agosto, empatado en el cuarto peor puesto de las Grandes Ligas. Tras la derrota de los Mets el domingo y la victoria de los Rojos, Cincinnati se ha hecho con el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. Ambos equipos tienen un récord de 80-76, pero los Rojos se llevaron la serie de la temporada y, por lo tanto, tienen la ventaja en el desempate.

Los D-backs también compiten por ese último puesto de comodín de la Liga Nacional. Tras ganar el domingo, Arizona está un juego detrás de los Rojos y los Mets. Sin embargo, los D-backs perdieron la serie de la temporada contra los Rojos y dividieron la serie contra los Mets, lo que significa que un empate entre Arizona y Nueva York se definiría por el récord intradivisión.

4. ¿Podría Cal batear 60 jonrones?

Ha sido una temporada histórica para Cal Raleigh, quien ha conectado 58 jonrones, la mayor cantidad para un bateador ambidiestro en la historia de la MLB, la mayor cantidad en la historia de la franquicia de los Marineros y la mayor cantidad para un receptor principal . El siguiente objetivo es llegar a los 60 jonrones, un hito alcanzado solo nueve veces por seis bateadores diferentes . Raleigh ya está firmemente en la contienda por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana con Aaron Judge, pero alcanzar los 60 jonrones podría ser un factor decisivo. Raleigh necesitará conectar dos jonrones en los últimos seis juegos, una meta difícil de alcanzar considerando lo que ha hecho esta temporada.

20 de septiembre de 2025

·

0:33

Cal Raleigh establece la marca de jonrones de los Mariners en una sola temporada (57)

5. Clasificación de los playoffs

Los Cerveceros ganaron la División Central de la Liga Nacional y se aseguraron uno de los dos primeros puestos de la Liga Nacional, lo que les dio un pase directo a la primera ronda de la Serie de Comodines. Los Filis ganaron la División Este de la Liga Nacional y probablemente se unirán a los Cerveceros en breve con un pase directo a la primera ronda. Los Dodgers probablemente se llevarán la División Oeste de la Liga Nacional y el tercer puesto de la Liga Nacional, mientras que los Cachorros están listos para asegurar el primer puesto de Comodín de la Liga Nacional.

Más allá de esos clubes, aún queda mucho por determinar. Al llegar el lunes, los Blue Jays son el único equipo de la Liga Americana que ha asegurado un puesto en la postemporada, por lo que podríamos ver muchos cambios entre equipos esta semana. Esto incluye las reñidas contiendas por las divisiones y los puestos de comodín.

6. ¿Cuántas temporadas con 50 jonrones habrá?

Raleigh (58 jonrones), Kyle Schwarber (53) y Shohei Ohtani (53) han superado los 50 jonrones en 2025. Aaron Judge (49 jonrones) está a punto de unirse a esos tres, mientras que Eugenio Suárez (47) está a tres jonrones de alcanzarlos. La mayor cantidad de jugadores en conectar más de 50 jonrones en una temporada es cuatro, lo que se logró en 1998 (Mark McGwire, Sammy Sosa, Ken Griffey Jr. y Greg Vaughn) y 2001 (Barry Bonds, Sosa, Alex Rodríguez y Luis González).

Si Judge conecta un jonrón más, la temporada 2025 estará empatada a tres como la mayor cantidad de jugadores con 50 jonrones en una sola temporada. Y si Suárez también logra conectar tres más, la temporada 2025 se quedaría con cinco jugadores con 50 jonrones, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLB.

7. Juan Soto y Francisco Lindor buscan convertirse en la tercera pareja de compañeros del 30-30

Soto se convirtió por primera vez en miembro del club 30-30, con sus 42 jonrones y 35 bases robadas. Lindor también está cerca de alcanzarlo, con 28 jonrones y 31 bases robadas. Si Lindor llega a 30 jonrones, él y Soto se convertirían en la tercera pareja de compañeros en conectar 30 jonrones y robar 30 bases en una temporada , uniéndose a Ellis Burks y Dante Bichette (Rockies de 1996) y Howard Johnson y Darryl Strawberry (Mets de 1987).

8. ¿Podría Rafael Devers jugar en 163 partidos?

¡Qué año para Devers! El veterano tercera base de los Medias Rojas y pieza clave de la franquicia fue traspasado a los Gigantes en un traspaso espectacular a mediados de junio y ha tenido otra temporada mediocre, con un OPS de .841 y 31 jonrones entre ambos equipos. Tras jugar 73 partidos con los Medias Rojas, Devers ha jugado 84 con los Gigantes, sumando un total de 157. Si juega en los últimos seis partidos de San Francisco, Devers se convertirá en el primer jugador en disputar más de 162 partidos en una temporada desde Justin Mourneau con los Mellizos en 2008.