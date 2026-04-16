Thais Herrera llevará sus experiencias del Everest a las conferencistas de TEDx Punta Cana 2026

Thais Herrera, reconocida montañista, empresaria y storyteller, ha sido confirmada como una de las conferencistas principales para la edición 2026 de TEDx Punta Cana.

El evento, que se llevará a cabo bajo el tema "Big Players", tendrá lugar el sábado 18 de abril en las instalaciones de Blue Mall Punta Cana.

Bajo el título "Cómo los Big Players inspiran", Herrera compartirá el escenario con destacadas figuras como Joselyn Torrealba, Manuel Sajour, Lucy Doughty, Patricia Ovalles y Eduardo Rivadeneyra.

En este espacio, Thais ofrecerá una perspectiva única sobre el liderazgo y la resiliencia, utilizando como hilo conductor su expedición al Monte Everest. Su charla buscará descifrar cómo la mentalidad necesaria para conquistar el techo del mundo se traduce en herramientas aplicables para los "arquitectos del destino" que hoy redefinen el dinamismo de la región.

"En la montaña, como en los negocios y en la vida, ser un 'Big Player' no se trata solo de alcanzar la cima, sino de la capacidad de inspirar a otros a gestionar el miedo y la incertidumbre para lograr objetivos extraordinarios", expresó Thais Herrera.

"Llevo a TEDx Punta Cana la esencia de lo que aprendí en la Zona de la Muerte a 8,848 metros: que los límites son, la mayoría de las veces, construcciones mentales que estamos llamados a derribar".

Una trayectoria de cumbres y compromiso

Thais Herrera no solo es la primera persona dominicana en completar el desafío de las siete cimas (las más altas de cada continente), y en esquiar al Polo Sur, sino que integra esta experiencia con una sólida formación académica. Ingeniera Industrial con Maestría en Alta Gerencia, Herrera es docente en Barna Management School y lidera Asertiva RD, firma especializada en team building y conferencias experienciales.

Su participación en TEDx Punta Cana destaca su perfil multifacético: madre, emprendedora y atleta de alto rendimiento que ha completado seis Ironman.

Además de su impacto deportivo, Herrera es reconocida por su labor filantrópica y su capacidad de motivar a "personas normales a alcanzar sueños extraordinarios", mérito que le ha valido distinciones como "Mujeres que Cambian el Mundo" y reconocimientos de la Presidencia de la República. Sobre TEDx Punta Cana TEDx Punta Cana es un evento que busca expandir los horizontes de la cultura y el pensamiento en la región, reuniendo a mentes pioneras e ingeniosas. En esta edición, el evento colabora con FUNEYCA, organización que impulsa la transformación social a través de la educación musical en comunidades vulnerables.