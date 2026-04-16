Boletín de visa de EEUU trae buena noticia para distintas categorías: esposos e hijos de residentes

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Boletín de Visas para los meses de abril y mayo 2026, donde muestra avances graduales en varias categorías de visas de inmigrante, especialmente para los esposos e hijos de residentes estadounidenses y las de empleos para profesionales de alto rendimiento.

El experto en Migración, Roque Leonel Rodríguez explicó que es buena noticia para esposos de residentes en Estados Unidos e hijos menores, por razón específica, ya que antes del 2020 un esposo el proceso duraba igual que un esposo de ciudadano entre un año y año y medio.

Después que empezaron a entrar muchas personas de forma ilegal, por la llamada “vuelta de México”, hubo retrasos en los procesos en Migración, pero ahora están al día para los que están en Estados Unidos y los que están fuera de ese territorio continúan en los procesos de peticiones hechos en el 2024, que solo se pueden ir vía consulado.

“Si los familiares están de turistas visitando a sus padres de visita. Si están en Estados Unidos visitando esposo residente pueden aplicar para ajuste de estatus y quedarse legalmente”, porque las autoridades estadounidenses están procesando las aplicaciones hechas en 2026 y todos los que apliquen están habilitados” indicó.

Roque Leonel Rodríguez advirtió que es ilegal entrar a Estados Unidos con visa de turista con intención de hacer ajuste de estatus, que esto es una cuestión “simplemente de coincidencia”, no algo planificado por el extranjero que busca pretender burlar a las autoridades.

Fue enfático en señalar que hay que hacer las cosas legalmente y como lo establecen las autoridades migratorias de Estados unidos, que fuera de ahí todo es fraude.

Ventajas para trabajadores

De acuerdo con el informe, las categorías basadas en empleo, como EB-1(personas con habilidades extraordinarias) y EB-2 (para profesionales y multinacionales), los solicitantes pueden hacer sus residencias de inmediato estando dentro de Estados Unidos.

Dijo que las categorías de visa EB3 (Otros trabajadores) que es para obreros y trabajos comunes, esta categoría está bajando rápidamente para beneficios de personas que van a emigrar por un contrato de trabajo, y reciben la residencia fuera del territorio norteamericano. Estos no pueden hacer ajustes de estatus allá.