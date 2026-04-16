¿Tenías gripe? Es hora de cambiar el cepillo dental

Tras un proceso viral o gripe, la lista de recuperación, además de medicamentos, frutas y vitaminas, debe incluir un nuevo cepillo dental, una herramienta esencial en la higiene y salud bucal.

Luego de estos procesos gripales, virales, resfriados o infecciones respiratorias, lo más recomendable es reemplazar los cepillos, ya que durante estos cuadros el cepillo entra en contacto directo con secreciones contaminadas que puedan alojar virus y bacterias en sus cerdas, según explicó la odontóloga Johmarci Tejeda.

“Aunque algunos microorganismos no sobreviven por largos períodos, existe riesgo de reinfección, prolongación del cuadro clínico y contaminación cruzada (especialmente en hogares compartidos)”, señaló la también experta en armonización facial y estética dental.

La odontóloga recomienda sustituir el cepillo al finalizar el proceso infeccioso y que, en caso de no poder hacerlo inmediatamente, desinfectarlo temporalmente con enjuagues antibacterianos, sin descartar el cambio.

Tejeda advierte que un cepillo dental mal manejado puede convertirse en un reservorio microbiológico capaz de reproducir bacterias en la cavidad oral, que afecta la salud bucal y sistémica.

“Sin embargo, su correcto uso, cuidado y reemplazo continúan siendo subestimados por gran parte de la población”, señaló al tiempo de realizar algunas recomendaciones sobre cuidados diarios que se le deben dar a esta herramienta.

Entre estos, enjuagarlo con agua luego de cada uso; eliminar restos de pasta y residuos visibles; guardarlo en posición vertical para favorecer el secado y mantenerlo en un ambiente ventilado.

Mientras, que en sentido contrario exhorta evitar cubrir el cepillo en estuches cerrados mientras este húmedo; compartirlo con otras personas, almacenarlo en contacto con otros cepillos y dejarlo expuesto sin la protección adecuada.

“La humedad constante favorece la proliferación bacteriana, por lo que el secado al aire es fundamental”, indicó.

Fuera de los procesos gripales, la recomendación profesional es cambiar el cepillo cada tres meses y realizar una sustitución inmediata tras enfermedades virales o infecciosas, cuando las cerdas estén abiertas o deformadas, ante signos de desgaste y en pacientes con uso intensivo o técnica agresiva.

La odontóloga explicó que no cambiar el cepillo cada tres meses o tras una infección puede convertirlo en una fuente de contaminación, creando un entorno ideal para el desarrollo progresivo de diversas patologías.

Entre estas enfermedades y riesgos asociados se encuentran las caries dentales, gingivitis, enfermedad periodontal, mal aliento, infecciones recurrentes y favorecer candidiasis oral, estomatitis y lesiones en mucosa oral.

“Es importante aclarar que el cepillo dental no “crea” bacterias, pero sí puede acumularlas, transportarlas y reintroducirlas en la cavidad oral si no se maneja correctamente”, aseveró la odontóloga.

Asimismo, señaló que el cepillo dental es crítico en la promoción de la salud y una herramienta preventiva para evitar posibles enfermedades.

"El cepillo dental, aunque sencillo en apariencia, es una herramienta crítica en la promoción de la salud. Su correcta utilización, higiene y reemplazo oportuno representan una estrategia preventiva eficaz y accesible para toda la población. No cambiar el cepillo dental a tiempo compromete seriamente la eficacia de la higiene oral y aumenta el riesgo de enfermedades locales y sistémicas", dijo.