La Uasd, Unapec, Pucmm y Ucateba avanzan a las semifinales

Los combinados de la Uasd, Unapec, Pucmm y Ucateba avanzaron a las series semifinales de la cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitario, tras culminar con los mejores récords durante la serie regular del certamen que es organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), en opción a la Copa BanReservas.

Las tres primeras universidades dominaron sus respectivos grupos, en tanto que Ucateba avanzó a la siguiente fase tras finalizar con el mejor segundo lugar entre los restantes seis conjuntos.

Esto determinó a que se fuera al segundo renglón, el gol average, el cual le otorgó la ventaja a Ucateba, equipo que permitió 11 vueltas de su rival O&M, en cambio le anotó 14 en sus dos compromisos, hecho que al final le otorgó su clasificación.

La Uasd dominó la región Sur con marca de 9-3, Unapec quedó a la vanguardia en el Este también con 9-3 y la Pucmm finalizó con 7-5 siendo primero en el Norte. Las semifinales están programadas para iniciar este fin de semana.

Junior Noboa, director de la DCNB agradece sobremanera el soporte que vienen otorgando a esta cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitaria, el Ministerio de la Presidencia, en la persona de su ministro José Manuel Paliza, así como BanReservas, Farmacia GBC, Comedores Económicos y Bandex.

Resultados

La última jornada de la serie regular arrojó los siguientes resultados, La Uasd superó 13 por 3 al Itla y 4-1 a Unapec, La O&M apaleó 12-1 a Unisa, Ucateba obtuvo tres victorias, 6 por 1 a la Uce, 11 carreras por 2 a la O&M y 15 por 5 a Unisa.

De su lado, Unapec dispuso 3 por 2 de la Pucmm y Utesa venció 13 vueltas 10 al Itla.