Luis Gil lanza bien en su segunda presentación este año con los Yankees

Trent Grisham conectó un jonrón decisivo en la octava entrada y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado 5-4 a los Astros de Houston después de desperdiciar una ventaja de dos carreras.

Grisham rompió un empate a cuatro cuando conectó un lanzamiento en cuenta completa de Bryan King (3-3) hacia el segundo nivel del jardín derecho.

Grisham bateó el jonrón después de que el dominicano Camilo Doval y David Bednar (5-3) combinaran para desperdiciar una ventaja de 4-2 en la octava, cuando los Yankees cometieron dos errores.

El dominicano Luis Gil permitió dos carreras y seis hits en cinco 1/3 entradas, convirtiéndose en el primer abridor de los Yankees en conseguir un out en la sexta desde el 30 de julio. Gil ponchó a siete y caminó a uno después de luchar con su control en su debut de temporada el domingo.

El dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón inicial y el boricua Carlos Correa conectó un sencillo impulsor del empate en la cuarta mientras los Astros perdieron por 17ª vez en 27 juegos.

Por los Astros el dominicano Jesús Sánchez de 4-1 con dos anotadas. El venezolano Jose Altuve de 4-2 con una producida.

Por los Yankees el panameño José Caballero de 3-1.