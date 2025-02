Jimmy Butler es enviado a Golden State

Jimmy Butler ha cumplido su deseo: será traspasado fuera de Miami.

El Heat y los Golden State Warriors han llegado a un acuerdo que envía a Butler al Área de la Bahía, dijo el miércoles una persona con conocimiento de las conversaciones. El intercambio pone fin a una era en Miami para Butler que será recordada primero por dos viajes a las Finales de la NBA y luego por tres suspensiones hacia el final de una ruptura hostil.

Golden State está logrando esto al transferir a Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson y la compensación del draft en el acuerdo, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha recibido la aprobación de la liga.

No estaba claro de inmediato si esos tres jugadores terminarían en Miami.

Golden State se convierte en el quinto equipo de Butler, tras sus estancias en Chicago, Minnesota, Filadelfia y Miami. Sus llegadas fueron celebradas en las cuatro ciudades, y sus salidas no fueron precisamente tranquilas en ninguna de ellas.

Pero con los Warriors, se une a Stephen Curry y Draymond Green, los dos jugadores que quedan que han sido parte de los cuatro recientes equipos campeones de Golden State, con la esperanza de volver a la contienda por el título.

La ruptura de Butler con el Heat se venía gestando desde hacía meses. El principal problema que provocó el principio del fin de su paso por Miami fue el dinero: es elegible para una extensión de dos años por 113 millones de dólares y el Heat nunca le ofreció un trato así, en gran medida porque se ha perdido alrededor del 25% de los partidos del equipo desde que llegó en 2019.

También hubo otros factores. Al final, ninguno de los dos equipos estaba particularmente contento con el otro y se hizo evidente que la fractura no podía repararse. Butler puede ser difícil de tratar y la “cultura” del Heat es tal que funciona mejor cuando todos están alineados con los ideales del equipo. Cuando dijo que no esperaba encontrar alegría en la cancha con el Heat nuevamente a principios de enero, fue suspendido por siete partidos como la gota que colmó el vaso en una lista de lo que el equipo llamó conducta perjudicial.

Ese fue el comienzo de un final salvaje: Butler fue suspendido tres veces solo en enero, la segunda una prohibición de dos juegos por perderse un vuelo del equipo, la última una prohibición indefinida de al menos cinco juegos que siguieron a su salida anticipada de la práctica de tiro después de enterarse de que no iba a iniciar un juego del 27 de enero contra Orlando.

“Todos dijeron muchas cosas, excepto yo, para ser sinceros”, dijo Butler después de su primer partido tras la primera suspensión. “Dejaremos que la gente siga hablando... Se sabrá toda la verdad”.

Butler nunca dijo que quería un canje, al menos no abiertamente, porque las reglas de la liga no lo permiten y lo habrían sometido a una multa de hasta $150,000. El Heat dijo que Butler pidió uno y cuando eso se reveló, el equipo también cambió de postura respecto de la promesa que hizo el presidente del equipo, Pat Riley, en diciembre de no canjearlo; cuando se anunció la suspensión, el Heat dijo que estaban tratando de concretar un canje.