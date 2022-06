¿Podrán los Yankees superar 116 triunfos?

MIKE PETRIELLO/MLB.COM

Los Yankees tienen récord de 51-18. Han anotado la ma­yor cantidad de carreras en el béisbol (igualados con los Mets, aunque han disputado menos partidos) y han per­mitido la menor cantidad. Sin importar cuáles hayan sido tus expectativas con el conjunto al comienzo de la temporada, las han supera­do con creces.

Están igualados con el tercer mejor comienzo en la historia del club tras los primeros 69 juegos de una campaña – junto a los Yankees de 1928, 1939 y 1998, que terminaron alzan­do la Serie Mundial. Aparten un momento la rica historia del equipo. Este es el nove­no mejor comienzo a lo lar­go de 69 compromisos en la Liga Nacional o Americana. El resto de los conjuntos en la lista clasificaron a la pos­temporada y cuatro de ellos ganaron el Clásico de Otoño.

Dado que estamos más profundo en la tempora­da de lo que parece – cer­ca del 43% de los juegos de los Yankees ya se han dispu­tado – realmente no es muy arriesgado preguntarnos al­go que probablemente los aficionados de los Bombar­deros tengan en mente.

¿Está al alcance el récord de 116 victorias, conseguido por los Marineros en el 2001 ¿Qué deben hacer para con­seguirlo?

Bueno, claro. Todo es po­sible. Luego de la victoria del miércoles por 5-4 ante los Rays, tienen una proyección de 120 triunfos. También es verdad que una “proyec­ción” no es la mejor manera de evaluar esto, porque no podemos asumir que todo lo que ha ocurrido volverá a pasar. Aquellos Marineros del 2001, por ejemplo, co­menzaron 53-16 sus prime­ro 69 encuentros, dos juegos mejor que estos Yankees, y no llegaron a 120 triunfos.

Es importante pensar en el significado de eso. Prime­ro, los Yankees han contado con la salud de su lado hasta ahora, pese a algunos incon­venientes en el bullpen y un par de pasantías por la lista de lesionados de 10 días de Giancarlo Stanton y Josh Donaldson. ¿Podrán soste­ner eso, teniendo en cuenta que tienen la alineación de más edad en las Mayores?

Segundo, no está canta­do que Aaron Judge, por muy bueno que haya esta­do hasta ahora, conecte 62 jonrones en el año. Proba­blemente Anthony Rizzo no termine con 45 vuelacercas. Pero esas son las proyeccio­nes. No hay nada que indi­que que José Treviño termi­nará con un OPS+ de 137.

Claro, también puede verse del lado opuesto. Uno podría esperar más de lo que han hecho Aaron Hicks y Joey Gallo hasta ahora. Brian Cashman podría ha­cer alguna adquisición de peso en la fecha límite de cambios que no estamos te­niendo en cuenta. Nueva­mente, si siguen contando con una abrumadora ven­taja en la división en sep­tiembre, el cubano Néstor Cortés y Jameson Taillon podrían recibir algún tiem­po de descanso.

Algo sí es cierto, los Yankees suman 51 triun­fos en sus primeros 69 jue­gos. Esa cantidad no va pa­ra ningún lado.

Pero, ¿qué viene ahora?

¿Qué necesitan hacer pa­ra ganar 116… o más?

Con registro de 51-18 y un porcentaje de triunfos de .739, los Yankees tienen 93 juegos restantes. Para igualar la marca de los Ma­rineros del 2001, necesitan tener 65-28 y .699 el resto del año. Para imponer un nuevo récord con 117 vic­torias, tienen que registrar 66-27 y .709 el resto del ca­mino.

