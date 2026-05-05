Forjadores de bienestar

Hay reconocimientos que nacen del deber, y otros que brotan del corazón de una nación agradecida.

El Premio Anual al Mérito Laboral, entregado por el presidente Luis Abinader, pertenece a esta segunda categoría: un abrazo colectivo a quienes, desde el silencio del trabajo diario, construyen la grandeza de nuestro país.

Detrás de cada empleo creado, de cada fábrica que no cerró sus puertas en tiempos adversos, de cada tecnología transferida para mejorar vidas, hay un corazón dispuesto al sacrificio.

Esos hombres y mujeres son los verdaderos sostenedores del bienestar colectivo, los arquitectos invisibles de nuestra esperanza compartida.

José Luis Corripio Estrada (Pepín) no es solo un empresario ejemplar. Es un guayacán humano cuyas raíces se hundieron en la tierra firme de la lealtad.

Su sabiduría no solo ha levantado empresas exitosas, sino que ha edificado un legado de amor al prójimo: sortear cada crisis sin despedir a un solo colaborador, cerrar filas ante la adversidad en lugar de cerrar puertas.

Por eso, Pepín ha alcanzado lo que pocos pueden ostentar: la amistad genuina de sus empleados, la certeza de que su oficina siempre será un refugio y su tiempo, un regalo disponible para escuchar.

Félix García encarna la hermosa alianza entre la inteligencia y la sensibilidad.

Es un líder que no solo dirige, sino que acompaña; un ser humano extraordinario que nos demuestra que el éxito verdadero no se mide en ganancias, sino en vidas transformadas.

Su apuesta por la producción agropecuaria e industrial es una apuesta por la mesa cotidiana de cada familia dominicana.

Frank Rainieri, el zar del turismo dominicano, es mucho más que un visionario: es la columna vertebral de una industria que ha puesto a nuestro país en los ojos del mundo.

Su dedicación incansable ha proyectado la calidez de nuestra gente y la belleza de nuestra tierra como ningún otro.

Gracias a él, el mundo sabe que República Dominicana no es solo un destino, sino un sentimiento.

Y junto a estos gigantes del empresariado, brillan con luz propia los trabajadores distinguidos, esos héroes anónimos de la jornada extensa y la lucha justa.

Gabriel del Río, con décadas al frente de los sindicatos, es la voz serena y firme de una clase que nunca debe ser olvidada.

¡Enhorabuena, forjadores del bienestar! Su ejemplo nos enaltece a todos.