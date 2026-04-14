Un Foro para apuntalar la seguridad ciudadana

El Foro contra el Crimen y la Violencia que se celebra hoy, bajo el patrocinio de Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha concitado un respaldo multisectorial sin precedentes.

Esta respuesta refleja la voluntad colectiva de la sociedad dominicana de promover una contención efectiva a las tendencias delictivas y violentas que constituyen una de sus mayores preocupaciones.

La participación de un selecto grupo de expertos en criminología, derecho penal, psicología e investigaciones, junto a autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional, garantiza un examen riguroso de esta realidad.

A ellos se suman prestantes académicos de la UASD -anfitriona del evento- y de otras casas de altos estudios, que aportarán su experiencia para enriquecer las miradas críticas sobre el fenómeno.

Resulta una oportunidad relevante reunir en un mismo espacio a las figuras que han ganado reputación pública en el manejo de las variables que disparan las conductas violentas y criminales.

Las expectativas creadas evidencian la necesidad de articular una estrategia nacional anticrimen más eficiente y sostenible.

El llamado de Listín Diario ha encontrado eco inmediato en organizaciones sociales, universidades, comunidad jurídica, empresariado e iglesias.

Nuestra convicción es que el crimen no debe analizarse únicamente desde la óptica legal, sino con una visión multidisciplinaria que integre sociólogos, psicólogos y líderes de opinión, ya que el combate a la impunidad debe ser una tarea colectiva.

Un respaldo elocuente también hemos recibido de las organizaciones de base que se quejan de la falta de políticas públicas efectivas para la familia, la niñez y la juventud , lo que ha permitido que la violencia se desborde.

Listín Diario comparte con la UASD la satisfacción por la respuesta ciudadana.

Tenemos la firme esperanza de que el Foro ofrezca un diagnóstico actualizado del estado del crimen y sus efectos en la convivencia social.

Pero aspiramos a más: que cada intervención y propuesta sea un ladrillo más en la construcción de la seguridad que nuestro pueblo merece.

Que este encuentro sea el inicio de un compromiso firme e impostergable con la vida, la justicia y la esperanza.