Guillermo Francella: antes de conquistar el cine fue periodista, hoy galardonado Platino de Honor

Relajado, sonriente y visiblemente emocionado, el actor argentino Guillermo Francella llegó a la sala de prensa de los Premios Platino Xcaret 2026 con la serenidad de quien mira hacia atrás y reconoce, con satisfacción, el camino recorrido.

Vestido con un estilo casual y cercano, muy distante de cualquier pose rígida de estrella, Francella saludó con amabilidad a periodistas, organizadores y colegas antes de sentarse frente a los representantes de la prensa iberoamericana, que no sólo esperábamos escuchar a un actor premiado, sino a una de las figuras más queridas y versátiles del audiovisual en español. Sin artificios, con humor, honestidad y una conexión profundamente humana con el público, respondió cada pregunta.

La escena tenía un detalle simbólico. Frente a él, decenas de periodistas estuvimos atentos a un actor que, curiosamente, también estudió periodismo y hasta llegó a ejercer en una revista, antes de dedicarse por completo a la actuación. Sus padres, recordó entre risas, insistían en que debía buscar “algo para comer”, mientras él solo pensaba en actuar. Aquella dualidad entre la razón y la vocación terminó resolviéndose sobre un escenario, cuando interpretó la obra española ‘Charlatanes’.

“Me movilizó verme en el escenario. Ahí me di cuenta de que este era mi lugar en el mundo”, confesó. Y ese descubrimiento marcaría el inicio de una trayectoria de más de cuatro décadas donde Francella aprendió a desenvolverse magistralmente entre géneros, registros y formatos sin perder su esencia y la identificación con la gente.

En la Riviera Maya, donde este sábado 9 de mayo recibirá el Premio Platino de Honor 2026, el intérprete argentino dejó claro que sigue viendo su profesión con la misma pasión de aquel joven que descubrió el teatro casi por accidente. “Es un honor que me hayan distinguido con este galardón. Es un reconocimiento al camino andado”, expresó.

Durante la conversación insistió varias veces en una idea que parece definir toda su carrera: sus personajes, incluso los más complejos, siempre parten de lo popular, de lo cotidiano, de aquello que conecta emocionalmente con el espectador. “Todos tienen que ver con lo popular”, afirmó. “Es lo que me representa a mí”.

Francella ha construido una filmografía capaz de transitar desde la comedia más popular hasta producciones de enorme densidad dramática, sin que ninguna faceta eclipsara la otra. En televisión dejó personajes inolvidables en producciones como ‘Casados con hijos’ o ‘La familia Benvenuto’. Mientras que en cine ha consolidado una presencia internacional con títulos como ‘El secreto de sus ojos’, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Más recientemente, su trabajo en ‘El encargado’ volvió a demostrar su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones.

En la rueda de prensa reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria, sobre la irrupción de las redes sociales y la manera en que hoy la visibilidad digital puede abrir puertas que antes dependían, según sus propias palabras, de “la lotería” de que alguien te descubriera.

Pero también defendió algo que considera irrenunciable: el riesgo. “Esta es una profesión en la que hay que tomar riesgos y ser camaleónico en cualquier género, bien sea drama, comedia o thriller”, señaló.

Esa capacidad de transformarse sin perder identidad fue precisamente uno de los aspectos destacados por Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y de los Premios Platino, quien describió al actor como una figura con una “vigencia arrolladora” y una extraordinaria facilidad para conectar con el espectador.

El homenaje llega en un momento particularmente sólido de su carrera. Este año, además de recibir el Premio Platino de Honor, Francella también compite como Mejor Interpretación Masculina por ‘Homo Argentum’, producción que ha generado gran impacto en la taquilla argentina.

Sin embargo, lejos de mostrarse solemne ante el reconocimiento, el actor transmitió su gratitud. “Amo este premio”, dijo con una inmensa sonrisa. “Me siento enormemente agradecido por el respeto con el que se trata a esta ceremonia”.

Y mientras compartía anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria, resultaba inevitable percibir que, detrás del actor consagrado y referente del audiovisual iberoamericano, permanecía intacta la pasión de aquel joven que, al enfrentarse por primera vez a un escenario y a la reacción del público, entendió que la actuación sería el camino que daría sentido a su vida.

Hoy, décadas después, Guillermo Francella llega a los Premios Platino como una figura que ha logrado mantenerse vigente en una industria exigente sin perder autenticidad, consolidando una carrera capaz de conectar generaciones con su talento e incuestionable capacidad de emocionar, transformarse y seguir encontrando verdad en cada personaje.