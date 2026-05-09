Fallece Bobby Cox, leyenda de los Bravos de Atlanta

Bobby Cox, el carismático mánager de los Bravos de Atlanta, cuyos equipos dominaron la Liga Nacional durante la década de 1990 y le dieron a la ciudad su primer título importante, además de participaciones en la Serie Mundial que no lograron el triunfo, ha fallecido. Tenía 84 años.

Los Bravos de Atlanta anunciaron el sábado el fallecimiento de Cox; los detalles no se dieron a conocer de inmediato. Cox sufrió un derrame cerebral en 2019.

“Bobby fue el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos. Lideró a nuestro equipo a 14 títulos de división consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como mánager de los Bravos jamás será igualado”, declararon los Bravos en un comunicado.

Cox se hizo cargo de un equipo que ocupaba el último lugar en junio de 1990 y llevó a los Bravos a pasar del último al primer puesto en 1991, perdiendo la Serie Mundial ante los Minnesota Twins en siete juegos. Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en un récord de 14 títulos de división consecutivos, una hazaña que ningún equipo profesional en ningún deporte había logrado.

Dirigió a los Braves durante 25 años y llevó a Atlanta a su único título de la Serie Mundial en 1995, se retiró después de la temporada 2010 y fue incluido en el Salón de la Fama en 2014.

“Bobby era muy querido en toda la comunidad del béisbol, especialmente entre quienes jugaron para él. Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de la gestión del juego fueron recompensados con el máximo galardón de este deporte en 2014: su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol”, declararon los Bravos.

Hasta el sábado, Cox ocupa el cuarto lugar histórico con 2.504 victorias, el quinto con 4.508 juegos, el primero con 15 títulos de división, incluyendo un récord de 14 consecutivos, el primero con 16 apariciones en playoffs y el cuarto con 67 victorias en playoffs.

Solo Connie Mack, John McGraw y Tony La Russa tuvieron más victorias en la temporada regular que Cox. Sus 158 expulsiones en la temporada regular también fueron la mayor cantidad entre los managers.

“Él es los Bravos de Atlanta”, dijo el receptor Brian McCann en 2019. “Es el mejor”.

McCann describió a Cox como un "icono" y "una de las mejores personas que cualquiera de nosotros haya conocido".

Los Bravos retiraron la camiseta número 6 de Cox en 2011, cuando ingresó en el Salón de la Fama del equipo.

Cox pasó 29 temporadas como mánager de las Grandes Ligas, incluyendo cuatro con Toronto. Dirigió 16 equipos en la postemporada. Aportó un estilo clásico al banquillo. Siempre usaba tacos y estribos, y su actitud paternal inspiraba lealtad en sus jugadores.