Ganado en buena lid

La concesión del Premio Nacional de Periodismo 2026 a Aníbal de Castro es un innegable acto de reconocimiento a uno de los más emblemáticos exponentes de la prensa dominicana.

Desde muy joven, las luces del éxito alumbraron lo que sería una larga carrera de aportes y desvelos en favor de un periodismo crítico pero constructivo, sin vacilaciones ni dobleces.

Lideró en 1968, siendo muy joven, el noticiero de Radio Cristal, luego de un período de experiencias en Radio HIN.

De allí pasó al equipo fundador del vespertino Última Hora, a principios de la década de los 70, y fue sucesivamente subjefe, jefe de Redacción y director, jugándose la faja del valor y la integridad profesional en tiempos difíciles.

Al cabo de muchos años hizo un paréntesis para capacitarse en Ciencias Económicas en Inglaterra.

Luego fundó y dirigió la revista Rumbo y el periódico Diario Libre, dejando una estela de calidad en ambas publicaciones.

Más tarde inició una carrera diplomática que lo llevó a ostentar la representación del país en Washington, Londres, Bruselas y Madrid.

Aun desempeñando estos cargos, nunca dio tregua a la escritura: publicó crónicas de belleza estilística y profusión de datos sobre los numerosos países que ha conocido, sin olvidar las vivencias históricas durante sus años como ejecutivo periodístico.

Con él se premia una dilatada consagración al periodismo y al buen desempeño diplomático, ambos en favor de la sociedad dominicana.

Aníbal de Castro enaltece a los de su estirpe vocacional y demuestra que su vocación por el trabajo periodístico no tiene caducidad.

Como decano y actual ejecutivo de la Sociedad Dominicana de Diarios, la lucha por la libertad de expresión ha tenido en él a uno de sus más valientes guardianes.

Listín Diario lo congratula efusivamente, junto a Diario Libre, empresa de la cual es presidente, y expresa su orgullo por esta merecida honra que ha recibido.