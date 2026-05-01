LEIDSA entrega certificado a ama de casa ganadora de 25 millones con el Súper Kino TV

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que la señora Eduvigen Mateo Ramos recibió el certificado que la acredita como la ganadora de 25 millones de pesos con el Súper Kino TV, en el sorteo correspondiente al pasado sábado 25 de abril.

Ella realizó una jugada seleccionada con los números:14-23-25-44-47-49-51-66-72-74, en el punto de venta "Farmacia Popular Los Trinitarios", ubicada en la calle Manuel Aybar No.5, en el sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este.

La fecha de entrega de este premio se efectuará el martes 19 de mayo 2026.