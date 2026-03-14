La bondad que nos hace fuertes

Hay una verdad que a menudo olvidamos en medio del ruido de nuestras diferencias.

Y es la de que los dominicanos llevamos en el ADN una fuerza silenciosa que nos hermana cuando más importa.

No es una fuerza que se decrete, sino que emerge en el instante más inesperado.

Aparece en la fila del colmado cuando alguien presta su turno, en la vecina que cocina para el enfermo, en la mano que se tiende sin esperar nada a cambio.

El Banco Popular lo ha nombrado con una precisión conmovedora: “La economía de la bondad”.

Y al hacerlo, nos devuelve la conciencia de que existe un capital invisible que durante generaciones ha sostenido este país.

Porque antes de ser una nación de cifras y estadísticas, somos un pueblo de gestos simples.

Esos gestos —la amabilidad cotidiana, la empatía sin reflectores, la solidaridad que se multiplica en silencio— constituyen el verdadero tejido que nos mantiene unidos cuando todo parece desgarramos.

Lo vimos en la pandemia, cuando el miedo no pudo contra la solidaridad.

Lo vemos cada vez que un dominicano en el extranjero abre las puertas de su casa al recién llegado.

Lo sentimos cuando el deportista o el artista nos representan y, por un instante, dejamos de ser extraños para ser parte de un mismo orgullo.

El mérito de esta campaña no es solo recordarnos que la bondad existe, sino revelarnos que es un activo estratégico, una ventaja competitiva que nos pertenece.

Como bien señala el presidente ejecutivo del Banco Popular, la resiliencia de esta tierra se construye desde lo cotidiano: desde la compasión que alivia, la confianza que reditúa, la generosidad que motoriza.

Durante 62 años, el Popular ha acompañado el bienestar común. Pero ahora nos invita a algo más grande: a reconocer que en el acompañamiento mutuo, en los buenos tratos y en la acción solidaria que se contagia, reside una fuerza transformadora capaz de mover al país hacia adelante.