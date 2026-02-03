Dentro del escaso margen que tiene el Gobierno para aliviar el caos en el tránsito, una de sus mejores opciones fue la de abrir corredores de autobuses para estimular la transportación masiva de pasajeros.

La idea de hacerlo surgió hace cinco años, en enero del 2021, y el primer experimento funcionó y sigue funcionando bien en la avenida Núñez de Cáceres, al punto de que progresivamente fue replicado en las avenidas Winston Churchill y Charles de Gaulle.

De los 16 corredores que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre anunció en 2022 que abarcaría el proyecto, sólo estos tres están en operación, lo que indica que prácticamente está ralentizado.

Al final del año pasado, el ministro de la Presidencia, José Antonio Paliza, anunció que el cuarto corredor comenzaría “ en los primeros días de enero de 2026”, y ya vamos en febrero y nada.

A principios de enero se informó que la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRADO) y la Asociación de Carros de la avenida 27 de Febrero, la principal de la capital, se habían puesto de acuerdo para ponerlo en marcha.

Tomando en cuenta que con estos pocos corredores se ha logrado aminorar la circulación de vehículos livianos o “conchos” por esas avenidas y ofrecer un nivel de confort a los pasajeros, no nos explicamos la lentitud que han mostrado las autoridades reguladoras para expandir el modelo.

Mientras llegan otras soluciones de envergadura, como las extensiones del metro de Santo Domingo, los teleféricos y el futuro monorriel, hay que darle prioridad a los corredores que faltan.

Dentro de este esquema, sería apropiado considerar un sistema o flotilla especializada para la transportación de empleados públicos, de la misma manera que opera el Transporte Escolar (TRAE), uno de los grandes logros del presidente Abinader.

El corredor “madrugador” impulsado por el emprendedor William Pérez Figuereo, también ha resultado en una útil alternativa para ciudadanos que necesitan moverse de noche o madrugada, cuando no funcionan ni autobuses ni el metro.

Ese corredor “madrugador” cubre la ruta desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la populosa esquina Duarte con París, y dado el éxito silencioso que ha tenido, vale que se replique hacia otras zonas de la capital.

En lo que el proyecto de los 16 corredores sigue virtualmente estancado.

Y sea preciso que el presidente Abinader, tan pronto regrese de Dubai donde apreciará las maravillas de un sistema bien organizado, le ponga las pilas al INTRANT para que se retome ya la prioridad de los corredores.