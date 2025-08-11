Los 44 años de HOY

Este lunes, el matutino HOY arriba a su cuadragésimo cuarto aniversario luciendo las galas de un periodismo vigoroso y responsable.

Fundado el 11 de agosto de 1981, atesora una historia de compromiso con el periodismo de investigación, sello distintivo de su identidad.

Surgió como modelo de diario moderno, con un diseño inspirado en la pantalla televisiva, pionero en el uso intensivo del color y la vitalidad gráfica.

Conectó así con la naciente tendencia visual, rompiendo esquemas con fotografías a color a gran escala y distanciándose de la estética gris de los periódicos de la época.

Sus investigaciones profundas sobre temas inexplorados por otros medios le granjearon una singular preferencia del público.

Ha sido, durante estas cuatro décadas, un periódico que no ha dudado en denunciar ante nada ni nadie, exhibiendo una línea intrépida de independencia frente a los poderes fácticos.

Por ello, es un referente nacional en la defensa de la libertad de prensa y la pluralidad de ideas en cualquier debate de relevancia.

El producto actual es el fruto depurado de 44 años de trabajo de una pléyade de periodistas destacados que, desde su Redacción, han custodiado los principios fundacionales.

No es casualidad: su actual director, Bienvenido Álvarez Vega, fue su primer editor de investigaciones, impulsando los trabajos de fondo que elevaron este sello periodístico a categoría de excelencia en la oferta habitual del diario.

Por todo ello, Listín Diario felicita a su fundador, don José Luis (Pepín) Corripio Estrada, a sus ejecutivos de redacción y administración, y a todo el personal que diariamente se esfuerza por ofrecer un periódico atractivo, informativo y comprometido con la democracia y la independencia real de los medios de comunicación.