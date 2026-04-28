Piden regular el caos marítimo en franja de bañistas en playa de Bávaro

La presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), Sarah Hernández, exhortó a las autoridades a que regulen el tránsito marítimo en la playa de Bávaro donde dijo, se observa una acumulación de embarcaciones en la franja de bañistas, cada vez más visible.

“Lo que vemos hoy en Bávaro es un caos náutico que pone en riesgo a los bañistas y deteriora la imagen del destino”, expresó, al advertir que esta situación afecta negativamente el atractivo de la zona y compromete la seguridad de quienes acuden a disfrutar de sus aguas.

Hernández describió que en las costas conviven, sin orden claro, botes de excursión, lanchas rápidas, motos acuáticas y embarcaciones privadas. “A esto se suman fiestas flotantes con música a alto volumen, consumo de alcohol y residuos que terminan en el mar. El resultado es una franja costera donde la línea entre recreación y peligro se vuelve cada vez más difusa”.

Advirtió que las embarcaciones se aproximan peligrosamente a la orilla, en espacios que deberían estar reservados para los bañistas. “Estamos hablando de familias, de turistas que vienen buscando tranquilidad. No se puede normalizar este nivel de desorden”.

Dijo que hasta Adompretur han llegado informes inquietantes de que debajo del agua, el impacto es aún más delicado. El fondeo sin control sobre la barrera coralina está provocando daños que, en muchos casos son irreversibles. Recordó que los arrecifes son fundamentales para la biodiversidad y la protección de las playas, y están siendo afectados por el peso de anclas y el tránsito constante.

“A esto se suma la contaminación. Manchas de combustible, ruido persistente y desechos sólidos que están alterando el ecosistema y alejando al destino de los estándares internacionales de sostenibilidad. En un contexto donde el turista valora cada vez más el cuidado ambiental, el riesgo no es solo ecológico, también es económico”, expresó la periodista y abogada.

La presidenta de Adompretur hizo un llamado a las autoridades para actuar sin dilaciones. Planteó que se atiendan las recomendaciones de expertos de establecer un plan de ordenamiento marítimo que incluya zonificación clara, instalación de boyas de seguridad, límites estrictos para embarcaciones a motor y sanciones efectivas para quienes incumplan.

El mensaje también va dirigido a los operadores turísticos. La búsqueda de beneficios rápidos, advierte Hernández, no puede estar por encima de la seguridad ni de la sostenibilidad del destino. “La competitividad no se sostiene solo con infraestructura. Se sostiene con orden, con reglas claras y con respeto al entorno”.

Hernández insistió que Adompretur está dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, insiste en que el liderazgo debe venir de las instituciones responsables.