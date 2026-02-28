Visita de turistas colombianos a RD aporta US$246 millones a la economía

Al cierre de la cuadragésima quinta Ventana turística de Anato 2026 realizada en Bogotá, Colombia, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la visita de turistas de esa nación sudamericana al país aporta cerca de US$246 millones.

Ese turismo, precisó el funcionario, también ha generado 21,000 empleos y una recaudación tributaria superior a los RD$ 3,213 millones.

Con relación a la feria Anato, el ministerio de Turismo concretó acuerdos con aerolíneas para mejorar la oferta de vuelos que conecten a Colombia con República Dominicana.

La feria realizada en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferia de Bogotá, Colombia, abrió alianzas estratégicas con las aerolíneas Copa y Avianca para optimizar el tránsito desde Latinoamérica.

Avianca aporta más de 320 mil asientos con tres rutas provenientes de Bogotá y Medellín, con una ocupación promedio de 82% y con una frecuencia de 27 vuelos promedio a la semana.

En el caso de Copa Airlines, aporta alrededor de 718 mil asientos con dos rutas provenientes desde Panamá, con una ocupación superior al 87% y una frecuencia de 70 vuelos promedio por semana, con pasajeros provenientes centro y sudamérica.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con Wingo para la renovación del acuerdo, garantizando más de 149 mil asientos al año; en 2025, la ocupación de los vuelos en las cuatro rutas existentes fue de 96%, con una frecuencia de 15.

Vuelos promedio a la semana

También se efectuó una reunión con ejecutivos de Arajet, que aporta más de 272 mil asientos al año, en siete rutas desde Colombia con una ocupación promedio de 76% y una frecuencia de 20 vuelos en promedio a la semana.

Se consolidaron acuerdos con la aerolínea JetSmart, que ya opera desde diciembre 2025 y cuenta con seis frecuencias semanales desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, con una ocupación superior a 88% y un aporte de alrededor de 13,400 asientos.

Con el objetivo de fortalecer el turismo en la costa norte, se realizaron reuniones con la aerolínea Wingo para evaluar la creación de una ruta directa hacia Puerto Plata.

El stand dominicano en la feria Anato cautivó a más de 1,600 touroperadores que pudieron presenciar los proyectos inmobiliarios, estadías en hoteles, parques acuáticos y experiencias únicas en Punta Cana, Bávaro, La Romana, Samaná y Puerto Plata, como una de las provincias más visitadas por los colombianos.

Al ritmo del merengue y con la presencia de 46 coexpositores, el stand de República Dominicana se vio iluminado por las ofertas turísticas, gastronómicas y artísticas que caracterizan a la isla.