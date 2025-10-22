Bancos coordinan grandes proyectos turísticos

Independientemente de la competencia como parte de las metas establecidas en sus programas y las ofertas a sus clientes, los principales bancos dominicanos están trabajando de forma coordinada en el desarrollo de nuevos proyectos y polos turísticos. La idea es de acompañamiento y aplicar soluciones integrales.

Francisco J. García, vicepresidente de banca de inversión del Banco Popular Dominicano (BPD); Yamel Pimentel, gerente de negocios turísticos del Banreservas en la zona Este, específicamente en Punta Cana; y Yudith Rubiera, directora de negocios turísticos del Banreservas, expusieron en el desayuno de Listín Diario, los proyectos que de manera particular realizan las entidades financieras, como también los programas que disponen para impulsar el crecimiento del turismo en todo el territorio nacional.

Francisco J. García.Silverio Vidal.

Los ejecutivos bancarios aseguran que realmente “República Dominicana lo tiene todo” y, de forma inequívoca y con mucho entusiasmo conversaron sobre las bellezas, la seguridad jurídica para las inversiones, la seguridad ciudadana que garantiza el país a sus visitantes y, sobre todo, los financiamientos conjuntos en inversiones importantes llevadas por ambos bancos.

También hablaron de sus proyectos y programas independientes, del nuevo polo de Pedernales y de las proyecciones de la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), que se realizará en Madrid, España, en enero 2026.

García, vicepresidente de inversión del BPD, se encarga de dar soporte a la vicepresidencia de turismo en grandes proyectos. Asegura que el rol de la entidad no es solamente enfocarse en facilitar financiamientos, sino en ayudar con alternativas que van desde el propio préstamo a emisión de bonos, inversión de capital, pero principalmente en acompañar a los clientes desde el inicio de sus proyectos hasta que ya estén en marcha.

Los ejecutivos de ambos bancos coinciden que la zona Este líder la inversión extranjera en el sector, y destacaron el compromiso de contribuir al desarrollo de otros polos, y consolidar otros como el de Puerto Plata, con Bergantín, y también apoyar el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales.

García, explicó que cada banco tiene sus propias metas. Pero analizan proyectos de forma conjunta mediante un mecanismo que ellos llaman “proyectos sindicados”, en los que buscan soluciones conjuntas a los clientes, “y eso solamente funciona con una buena coordinación y una buena relación con otros bancos como la que llevamos cordialmente los bancos”.

Asegura que las soluciones en conjunto se dan independientemente de la competencia entre cada uno, porque tienen sus propias metas, pero lo que sí tienen claro es que si se quiere desarrollar nuevos polos tienen que hacerlo de forma coordinada ya que,a veces, los proyectos que están llegando son bastante grandes, especialmente en la zona Este.

Yamel PimentelSilverio Vidal.

Yamel Pimentel, gerente de negocios turísticos de Banreservas de la zona Este, específicamente en la zona de Punta Cana, que es uno de los destinos más desarrollados y más importantes del área turística, también apoyan el desarrollo y el crecimiento del turismo. Además de los negocios también trabajan con las filiales del banco, como es Seguros Reservas, la Fiduciaria Reservas, y la AFIP Reservas y todo tipo de desarrollo y operan como banco en todo el territorio nacional, en las diferentes zonas coordinadas de completa con los gerentes in situ.

“Igualmente apoyamos lo que viene siendo la diversificación del portafolio turístico, no solamente la parte de hoteles. También apoyamos desarrollos de parques temáticos, puertos de cruceros, entre otras infraestructuras que apoyan lo que viene siendo la cadena de valor del turismo”, indicó.

Además, del apoyo que ofrecen en destinos emergentes como Miches, Samaná, en Arroyo Barril, y Cabo Rojo. Banreservas financió el puerto de Cruceros de Cabo Rojo. Entre otras también han financiado en Monte Cristi una infraestructura turística en esa zona y se encuentran evaluando otras fuera de Punta Cana, para contribuir con la dinamización del sector, ya que en cada espacio puede haber un buen desarrollo sostenible y comunitario.

En el Banreservas, los clientes reciben soluciones financieras integrales con la finalidad de que reciban asesorías y un servicio personalizado para que puedan desarrollar proyectos rentables y sostenibles, manifestó Yudith Rubiera, gerente de negocios turísticos del banco.

Yudith Rubiera.Silverio Vidal.

A final, buscan es que los inversionistas logren beneficios, pero también en el país, en vista de que un pilar de la entidad es impulsar el impacto de los proyectos que financian, en las comunidades, en la creación de empleos y en el desarrollo social en las comunidades.

“Tratamos siempre da dar esa solución personalizada a nuestros clientes pensando en el impacto que tendrá en todos los dominicanos y dominicanas”, señaló.

Compromiso con el país

En la zona Este, los proyectos que están llegando son tan grandes que los bancos se han unido como país. García, del Popular, expresó que de esa forma el apoyo se hace local. En ese contexto, afirmó que hay un hotel de envergadura con miles de habitaciones y en la ambas entidades trabajan para que quede “dominicanizado”.

“Nosotros estamos comprometidos en buscar una solución para el cliente que se traduce después en todo en miles de trabajos para los dominicanos durante la construcción y post-construcción”, dijo García.

El desarrollo de los proyectos de manera integral es muy importante para el banco, en opinión de Rubiera, quien puso de ejemplo al puerto de Cabo Rojo, donde se han recibido miles de cruceristas en el puerto, ya hay negocio en esa comunidad, se ve empleo, diversidad y hay un cliente que está trabajando en proyectos para la comunidad.

Igual han hecho otros inversionistas en otras zonas, como en Puerto Plata, donde se ha permitido el acceso de dominicanos al puerto Taíno Bay, y disfrutar y conocer lo que hay dentro. Otras iniciativas se han ejecutado en Miches, con apoyo del Ministerio de Turismo. Los bancos, en general, tienen como factor de importancia la sostenibilidad de los proyectos, y también los clientes, dijo.

Proyectos

En el caso del Popular, la sostenibilidad está integrada a los proyectos en todo su ecosistema y son priorizados al momento de evaluación.

Disponen de un portafolio de productos para los proyectos de hoteleros a gran escala, el “leasing verde”, que usan muchos las pymes, como un arrendamiento financiero entre el Popular y el cliente, que es una especie de alquiler a largo plazo, con la garantía de beneficios fiscales porque la cuota es deducible completa de impuestos.

A los leasing verde el banco les reduce 100 puntos básicos de lo que correspondería a un leasing normal y aplica para todo equipo con serial.

Nosotros como banco privado tenemos la misma meta de lo que se haga ya sea un financiamiento a gran escala o un financiamiento pequeño tenga un impacto en la comunidad.

En el caso del Banreservas, un proyecto sostenible es el financiamiento Renueva Verde, con condiciones especiales en plazo y tasa para energía renovable, como los paneles solares, disponibles para todas las industrias.

Pimentel destacó que en las participaciones como país en las ferias internacionales se promueve la sostenibilidad en general.

También, en el Popular los clientes disponen del programa de Impulsa Popular, mediante el cual dan hasta talleres a las pequeñas y medianas empresas locales para que suplan a las grandes empresas y de esa forma impacten al país, porque si un hotel y viene con todos sus muebles y con todo traído de fuera, entonces no es un proyecto que esté impactando a la República Dominicana

El banco abaliza el ecosistema y en la zona Este tiene un programa que se llama banca de empresas zona Este.

Fruto del trabajo conjunto, dijo el BPD ha financiado más de 20, 000 habitaciones a nivel nacional, que han generado 45,000 empleos. Destacó el auge de hoteles de ciudad en Santo Domingo, unos de forma individual y otros financiados de forma conjunta, como el Marriott, en la Avenida Abraham Lincoln. También trabajarán en de todo Santo Domingo, con el impulso de los hoteles del Malecón y de la zona colonial.

En el Banco de Reservas también hay distintas áreas de negocios que dan soporte a la cadena de valor del turismo, participan en las ferias de Asonahores, en la feria turística de Santiago y disponen de negocios empresariales, personales, y en la inmobiliaria, entre otras divisiones.

Respecto al interés de nuevas inversiones, García asegura que no ha habido un mejor momento de República Dominicana como ahora y por esto cree vital seguir fomentando y manteniendo la fama ganada fruto de mucho trabajo.

“Yo creo que ha sido una colaboración tanto público como privada de posicionar en República Dominicana como un destino seguro, como un destino completo, y diversificado. Yo creo que, que no ha habido un mejor momento”, agregó.

Los ejecutivos de negocios turísticos de los bancos Popular y Reservas conversaron con Cándid Acosta, editora de Economía & Negocios.Silverio Vidal.

Los ejecutivos de los principales bancos destacaron la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica y la diversificación que ofrece el país como también la diversidad gastronómica. Además de oferta complementaria fuera del hotel, restaurantes, bares y centros comerciales.

Sepa más

Fitur 2026

En la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, en la del año pasado, indicó García que el 20% de las reuniones, más que en cualquier otro año, fueron con nuevos inversionistas que no estaban en el país y han querido venir.

