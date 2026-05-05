El país logra captar US$1,536.7 millones en inversión extranjera

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$1,536.7 millones al cierre del primer trimestre de 2026, lo que refleja un aumento de US$92.2 millones (6.4%) en comparación con el mismo periodo del 2025.

Según una nota del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), más de dos terceras partes de los flujos por este concepto, unos US$1,046.3 millones, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas.

La institución expone que estos flujos reflejan la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, pese a las tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación señaladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés) en su más reciente monitor de tendencias de inversión global.

Fundamentos

La IED que ingresa al país se sustenta en fundamentos internos sólidos: paz social sostenida, estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y apoyo gubernamental a la inversión extranjera directa, expuso la autoridade monetara en la nota.

Refiere que la mitad de los ingresos por inversión extranjera directa se dirigieron a los sectores de turismo (22.5%) y energía (22.2%), los cuales mantienen su preponderancia. La minería, apoyada en una mayor producción y precios internacionales favorables, representó un 17.8 % del total.

“Es bueno resaltar el aporte del desarrollo inmobiliario (14.8%), también relevante para la IED, especialmente porque su expansión está estrechamente relacionada con el crecimiento del turismo en el país”, apuntó el BCRD.

Perspectiva

En cuanto a las perspectivas sobre la IED en este año, se espera que los flujos se ubiquen en torno a los US$5,200 millones, a pesar de los riesgos hacia la baja identificados por la UNCTAD que se mencionaron previamente.La institución señala que, además del aumento de los flujos de IED (6.4%) y de remesas (1.9%), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable entre enero y marzo de 2026.

Exportaciones

Las exportaciones totales alcanzaron US$4,194.5 millones, incrementando un 17.5% con respecto al primer trimestre de 2025. Dentro estas se destaca las exportaciones de oro, la cuales alcanzaron los US$738.1 millones, unos US$352.5 millones adicionales (91.4%) con relación en el período, impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral en los mercados internacionales.

Asimismo, las exportaciones de zonas francas lograron la cifra de US$2,078.4 millones, aumentando un 4.6% de manera interanual.

El BCRD resaltó que los ingresos por turismo para el primer trimestre de 2026 sumaron US$3,909.7 millones, unos US$656.0 millones (20.2%) por encima de los ingresos del primer trimestre de 2025.

Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el período, que superaron los 3,350,000.

El BCRD destacó que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios, superaron los US$13,400 millones entre enero y marzo de 2026, lo que implica un aumento de US$1,400 millones, lo que contribuye a la estabilidad relativa del tipo de cambio.