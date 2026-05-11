Premios Platino 2026: la noche donde el cine iberoamericano celebra su identidad

En el corazón de la Riviera Maya, la décima tercera edición de los Premios Platino convirtió al Teatro Gran Tlachco en escenario de emociones, grandes reconocimientos y un momento histórico para el cine dominicano con el triunfo de ‘Olivia & Las Nubes’.

La noche comenzó mucho antes de que se encendieran las luces del majestuoso espacio. Desde la llegada al Parque Xcaret, el ambiente ofrecía una experiencia cultural cuidadosamente construida alrededor de la identidad iberoamericana.

En medio de la vegetación exuberante de la Riviera Maya y rodeado por cuerpos de agua que se integran naturalmente al paisaje, el Teatro Gran Tlachco volvió a convertirse en el punto del audiovisual en español y portugués. El recinto, inaugurado en 2002 y concebido por el arquitecto Miguel Quintana Pali sobre el área derrumbada de un cenote, posee una fuerza escénica difícil de ignorar. La naturaleza, la arquitectura y la puesta en escena terminan dialogando con el espectáculo de una manera profundamente envolvente.

Allí, bajo una atmósfera marcada por la elegancia relajada del Caribe mexicano, el cine, las series y la música se encontraron para confirmar el gran momento que atraviesa la industria audiovisual iberoamericana.

Carlos Torres y Cayetana Guillén CuervoCortesía de los organizadores

La gala, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, estuvo acompañada por las presentaciones musicales de María Becerra, Camilo, Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox junto a LucyCalys, aportando energía y emoción a una ceremonia donde el entretenimiento convivió con el reconocimiento artístico.

Pero entre el glamour, las ovaciones y las emociones de la noche, hubo un instante que tocó especialmente a República Dominicana.

La película ‘Olivia & Las Nubes’, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, obtuvo el Premio Platino a Mejor Película de Animación, convirtiéndose en la primera producción dominicana en conquistar una estatuilla en la historia de estos galardones, confirmando el crecimiento creativo de la industria nacional y de la capacidad del país para generar historias auténticas capaces de dialogar con el mundo desde una sensibilidad propia.

Visiblemente emocionado, Pichardo Espaillat habló desde la honestidad de quien conoce las limitaciones y desafíos de construir animación en una industria pequeña.

“Viniendo de una industria de la animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme y nos ayudan a soñar con nuevas y mejores producciones”, expresó al recibir el galardón.

Tomás Pichardo Espaillat - Mejor Película de Animación 'Olivia & Las Nubes'Cortesía de los organizadores

La noche también dejó espacio para otros momentos memorables. El homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio Platino de Honor, provocó una de las ovaciones más emotivas de la ceremonia, celebrando una trayectoria que ha logrado conectar generaciones desde el humor, el drama y la cercanía con el público.

Guillermo Francella - Premios Platino de HonorCortesía de los organizadores

En televisión, 'El Eternauta' se consolidó como la gran ganadora de la noche al obtener el reconocimiento a Mejor Miniserie o Teleserie, además de premios para Ricardo Darín como Mejor Actor en serie, Andrea Pietra y César Troncoso en las categorías de reparto, así como distinciones técnicas y de creación para Bruno Stagnaro.

En el apartado cinematográfico, la brasileña 'O Agente Secreto' confirmó su liderazgo como una de las producciones más sólidas del año al conquistar los premios a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion para Kleber Mendonça Filho, además del reconocimiento como Mejor Actor para Wagner Moura.

Mejor Dirección Kleber Mendonca FilhoCortesía de los organizadores

También sobresalieron producciones como 'Sorda', reconocida como Mejor Ópera Prima y que además otorgó el premio a Mejor Actor de Reparto a Álvaro Cervantes; Belén, distinguida con el Premio al Cine y Educación en Valores y el reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto para Camila Pláate; y 'La Cena', que obtuvo el galardón a Mejor Comedia Iberoamericana.

En las categorías interpretativas, la actriz Blanca Soroa fue reconocida como Mejor Interpretación Femenina por 'Los Domingos', mientras que la española 'Sirât' destacó en importantes apartados técnicos como Dirección de Fotografía, Sonido y Efectos Especiales.